'5월 기세 미쳤다' 한화, 주말 3연전 싹쓸이 '4연승'…SSG 창단 최다 12연패 수렁 [대전 리뷰]

사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 주말 3연전을 모두 쓸어담았다. SSG 랜더스가 결국 창단 최다 연패를 막지 못했다.

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한화는 31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 SSG와의 홈 경기에서 6대2로 승리했다. 한화는 주말 3연전을 모두 쓸어 담으며 4연승을 달렸다. SSG는 창단 최다인 12연패에 빠졌다.

이날 한화는 이원석(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-허인서(포수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

SSG는 박성한(유격수)-정준재(2루수)-최정(3루수)-김재환(지명타자)-기예르모 에레디아(좌익수)-오태곤(1루수)-한유섬(우익수)-김민식(포수)-최지훈(중견수)이 선발 출전했다.

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한화는 선발투수로 윌켈 에르난데스를, SSG는 타케다 쇼타를 내세웠다. 에르난데스는 6이닝 2실점, 타케다는 5이닝 2실점을 했다. 결국 불펜 싸움에서 희비가 갈렸다. 한화는 7회 이후 4점을 몰아치면서 SSG를 무너트렸다.

사진제공=한화 이글스

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1회초 한화가 선취점을 냈다. 1사 후 페라자의 안타 뒤 문현빈의 땅볼로 2사 1루가 됐다. 이어 강백호의 2루타가 나왔고, 노시환의 2타점 적시타가 나와 2-0이 됐다.

5회까지 침묵이 이어졌던 SSG는 6회초 동점을 만들었다. 1사 후 박성한의 내야 안타에 이어 정준재가 2루타를 쳤다. 최정의 2타점 적시타로 2-2 동점이 됐다.

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7회말 한화가 균형을 깼다. 1사 이도윤이 볼넷을 얻어냈다. 오재원이 대주자로 나선 가운데 심우준의 안타로 1,3루 찬스를 만들었다. SSG는 이로운을 투입해 급한 불 끄기에 나섰지만, 이원석의 유격수 땅볼로 3루 주자가 홈으로 들어왔다. SSG는 유격수-2루수-1루수로 이어지는 병살타를 시도했지만, 1루 주자였던 심우준이 2루에 먼저 안착하면서 실점을 막지 못했다.

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8회말 한화는 승부에 쐐기를 박았다. 선두타자 문현빈이 볼넷을 얻어낸 가운데 강백호와 노시환의 연속 안타가 이어졌다. 이어 김태연의 타구가 3루수 맞고 좌익수 방향으로 향하면서 한화는 한 점을 더했다. 오재원이 뜬공으로 돌아섰지만, 심우준의 적시타로 6-2까지 점수를 벌리며 승기를 잡았다.

한화는 에르난데스에 이어 이상규(2이닝 무실점)-박상원(1이닝 무실점)이 차례로 등판해 승리를 지켰다.

SSG는 타케다에 이어 김민(1⅓이닝 1실점)-이로운(⅔이닝 2실점)-조병현(⅔이닝 1실점)-최용준(⅓이닝 무실점)이 등판했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com