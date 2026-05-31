전현무, 월드컵 중계 앞두고 말실수 연발..."실망했다" 후배 돌직구('사당귀')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 전현무가 축구 캐스터 데뷔를 앞두고 극도의 긴장감에 연이은 말실수를 저질렀다.

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31일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 2026 북중미 월드컵 중계를 맡은 전현무가 축구 캐스터 첫 데뷔를 앞둔 모습이 그려졌다.

이날 전현무는 울산 문수월드컵경기장을 찾았다. 월드컵 중계를 앞두고 현장 분위기를 직접 느끼기 위해 경기장을 방문한 그는 "직관은 많이 했지만 일하러 온 건 처음"이라며 긴장된 심정을 내비쳤다.

KBS 중계석에 직접 앉아 본 전현무는 "평생 안 했던 영역이기 때문에 대형 오디션 프로그램 결승전 생방송 하는 긴장감의 400배 정도였다. 비교가 안 된다"며 "재미와 위트로 넘어갈 수 있는 콘텐츠가 아니라 그거에 대한 스트레스가 심하다"고 털어놨다.

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엄지인 아나운서와 함께 중계석에서 멘트 연습을 하던 중에도 실수를 연발한 전현무는 "말이 막힌다"며 "신입 아나운서 시절 함평회로 돌아간 느낌이다. 너무 혼란스러웠다. 말 막히는 게 오랜만이었다"고 털어놨다. 이어 "음악 나오고 현장 소리가 너무 커서 무슨 소리 하는지 모르겠다. 내가 괜히 흥분돼서 말이 꼬인다"고 덧붙였다.

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이후 전현무는 하프타임 생방송 인터뷰에 투입됐다. 그는 "KBS 스포츠 중계부에서 기회를 줘서 경기 전후반 사이 하프타임에 정식으로 월드컵 중계진으로 나를 소개하는 시간이 있어서 투입됐다"고 설명했다.

그러면서 "스포츠 중계 생방송은 진짜 어려운 거 같다. 예능 생방송이나 음악 프로그램, 시상식은 실수가 오히려 웃음 소재가 되는데 스포츠 중계는 그랬다가 큰일 난다. 실수하면 안 된다는 생각이 앞서다 보니까 너무 혼란스러웠다"고 밝혔다.

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전현무는 초반에는 후배 남현종 아나운서와 이영표 해설위원의 도움 속에 무난하게 진행했지만, 긴장감이 커지면서 말실수가 이어졌다. 이에 전현무는 "신입 아나운서로 돌아간 느낌이다. 많이 창피하다"며 자책했다.

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이를 지켜본 남현종은 "실망 많이 했다. 그렇게 말을 버벅거리는 건 그 연차에서는 쉽지 않다"고 농담 섞인 돌직구를 날려 웃음을 안겼다. 전현무는 "공황이었다. 아무 생각이 안 났다. 중언부언 많이 했던 거 같다. 했던 말 또 하고 하는 걸 20년 만에 처음 느껴본다"고 털어놨다.