정민철 위원, KIA-LG전 규정 착각했나 "홈플레이트 앞을 지나가면 스윙" → 실제 룰은 '각도'만 본다

KBO 리그규정 캡처.

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[스포츠조선 한동훈 기자] 정민철 해설위원이 경기 중계 도중 규정을 잘못 해설했다.

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정민철 위원은 31일 잠실구장에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스 해설에 임했다.

정 위원은 체크스윙 비디오판독 관련해 실제 규정과 다른 설명을 내놨다.

LG가 5-2로 앞선 7회말 2사 2, 3루 구본혁 타석이었다.

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구본혁은 1볼 2스트라이크 불리한 카운트에서 KIA 정해영의 유인구를 참아냈다. 바깥쪽으로 떨어지는 변화구에 방망이를 휘두르려다 거둬들였다.

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최초 노스윙 판정을 받았다.

KIA가 비디오판독을 신청했다. 스윙으로 정정될 경우 이닝이 그대로 끝나기 때문에 중요한 순간이었다.

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느린 화면이 재생되는 동안 정 위원이 해설을 덧붙였다.

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그는 "홈 플레이트 앞을 배트가 지나가면 스윙 판정인데요"라고 말했다.

그런데 비디오판독 결과도 '노스윙'이었다. 구본혁은 2루 땅볼로 물러났다.

정 위원이 규정을 착각한 것으로 보인다.

31일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 주말 3연전 마지막 경기. LG가 KIA에 승리하며 시리즈 스윕승을 달성했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 LG 선수들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.31/

KBO리그 규정에 명시된 기준은 홈 플레이트가 아니다.

리그 규정은 '배트의 각도가 홈 플레이트 앞면과 평행을 이루는 기준선 보다 투수 방향으로 넘어갔을 때 심판은 스윙 스트라이크로 판정한다'고 정해놓았다.

홈 플레이트가 아니라 각도가 기준인 이유는 타석 위치 때문이다.

선수들마다 서는 곳이 다르다. 타석 맨 앞에 붙어서 치는 선수도 있고 맨 뒤에 자리를 잡는 선수도 있다.

홈 플레이트가 기준이라면 타석 앞에서 방망이를 휘두를 경우 90도가 넘지 않아도 스윙으로 간주될 가능성이 있다. 반면 타석 맨 뒤에서 방망이를 내면 90도가 넘어도 홈 플레이트가 넘지 않을 수 있다.

체크스윙 비디오판독은 지난해 8월부터 시행됐다. 아직 1년도 되지 않았다. 팬들은 물론 전문가 조차 혼란을 겪는 모양이다.

한편 경기는 LG가 5대3으로 이겼다.

◇체크스윙에 대한 판정

공격팀은 스윙 판정에 대해서만, 수비팀은 노스윙 판정에 대해서만 판독 요청 가능하며, 타자의 번트 시도 상황은 판독 대상이 아니다. 체크스윙 판독은 KBO 카메라 영상에 의해서만 판독할 수 있다.

타자가 투수의 투구를 타격하려는 의도로 배트를 휘두르는 동작(스윙)을 할 때, 그 여세로 인해 배트(배트 끝을 기준으로 판단)의 각도가 홈 플레이트 앞면과 평행을 이루는 기준선보다 투수 방향으로 넘어갔을 때 심판은 스윙 스트라이크로 판정한다.

[주] 배트 끝의 각도가 타자석 기준 90도를 초과했을 때 스윙, 90도 이하인 경우 스윙이 아닌 것으로 판단한다. 배트가 홈 플레이트 앞면을 넘었는지 여부, 또는 손잡이 위치나 신체 회전 등이 아닌 배트 끝의 각도가 기준을 넘었는지 여부로 판단한다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com