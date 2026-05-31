[현장인터뷰]"솔직히 손흥민 안 뛰길 바랐다" 트리니다드토바고 감독 솔직고백…결과는 0-5 패

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데렉 킹 트리니다드토바고 감독

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[프로보(미국)=스포츠조선 윤진만 기자]한국에 완패한 트리니다드토바고의 데렉 킹 감독이 멀티골을 넣은 손흥민(LA FC) 기량에 혀를 내둘렀다.

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트리니다드토바고는 31일(한국시각) 미국 유타주 솔트레이크시티 근교 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 대한민국과 친선경기에서 0대5로 대패했다. 전반 손흥민(LA FC)의 연속골을 허용하며 0-2로 끌려갔고, 후반 조규성(미트윌란·2골) 황희찬(울버햄튼)에게 연속 실점했다.

킹 감독은 "우린 미국에 와서 이틀 정도 쉬고 강팀과 경기를 치렀다. 패하긴 했지만, 긍정적인 모습을 보였다. 전반 25분까진 좋았다. 수비도 원칙대로 잘 움직였다. 연습한대로 좋은 모습 보여줬다"라고 소감을 말했다. 이어 "강팀 상대로는 조그만 실수가 나와도 득점으로 이어지곤 한다. 첫 골을 너무 쉽게 내줬다. 두번째 골 같은 경우엔 어리석은 실수로 페널티킥이 나왔다"라고 총평했다.

첫 골과 두 번째 골을 넣은 선수는 주장 손흥민이다. 전반 40분 김문환(대전)의 우측 크로스를 골문 앞에서 침착하게 밀어넣었고, 3분 뒤 배준호(스토크시티)가 얻어낸 페널티킥을 득점으로 연결했다. A매치 개인통산 득점을 56골로 늘리며 대한민국 A매치 최다득점자인 '차붐' 차범근 전 감독(58골)과의 기록을 2골차로 좁혔다.

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킹 감독은 이날 한국에서 인상적인 활약을 펼친 선수로 어김없이 손흥민을 꼽았다. 그는 "손흥민은 경험이 많고 득점도 하는 선수다. 솔직히 오늘 안 뛰길 바랐다"라고 씁쓸히 웃었다. 손흥민은 멀티골을 넣고 후반 17분 설영우(즈베즈다)와 교체돼 벤치로 물러났다.

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트리니다드토바고 출신 킹 감독은 지난 2004년 7월 상암에서 열린 대한민국과의 첫 A매치 경기에 수비수로 선발출전했다. 당시 후반 7분 차두리 현 화성FC 감독에게 선제골을 허용한 후 교체돼 나갔다. 당시 경기는 1대1 무승부로 끝났다. 이번엔 감독으로 22년만에 한국을 만난 킹 감독은 전력차를 절감했다. 트리니다드토바고는 FIFA 랭킹 102위로 25위인 대한민국보다 75계단 낮다.

킹 감독은 "우리는 아직 젊고 성장하는 팀이다. 이번에 경험있는 베테랑을 거의 차출하지 못했지만, 어린 선수들에게 기회를 주고 새로운 얼굴을 데뷔시켰단 점에서 의미가 있었다"라고 말했다.

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트리니다드토바고는 북중미축구연맹 소속으로 월드컵 예선과 골드컵 등에서 한국의 월드컵 조별리그 2차전 상대팀인 '엘 트리' 멕시코를 자주 상대한다. 킹 감독은 한국과 멕시코의 비교 질문에 "두 팀 모두 경험이 있다"라고 뭉뚱그렸다

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대한민국은 다음달 4일 같은 경기장에서 엘살바도르와 두번째 모의고사를 치른다. 5일 베이스캠프인 '결전의 땅' 멕시코 과달라하라로 이동 후 마지막 담금질에 돌입할 예정이다. 12일과 19일 과달라하라의 에스타디오 아크론에서 체코, 멕시코와 조별리그 A조 1, 2차전을 펼친 뒤 멕시코 몬테레이로 이동해 25일 남아프리카공화국과 에스타디오 BBVA에서 3차전을 펼친다.

프로보(미국)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com