조혜련, 전남편·흡연 과거 소환에도 쿨했다 "담배라도 피워야 살던 시절..지금은 노담"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 조혜련이 전남편 언급부터 과거 흡연 시절 이야기까지, 다소 무례할 수 있는 질문도 유쾌하게 받아쳤다.

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지난 29일 유튜브 채널 '최욱의 매불쇼'에는 '성역 없는 조혜련 '옛날 남편 얘기하지 마!''라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 조혜련은 직접 연출과 출연을 맡은 연극 '사랑해 엄마'를 소개하며 "제작은 남편과 함께했다"고 밝혔다. 이를 들은 최욱은 "몇 번째 남편이냐"고 무례한 질문을 던졌다. 그러나 조혜련은 "두 번째 남편이다. 정확하게 해야 한다. 헷갈릴 수 있다"고 받아쳤다.

이에 최욱은 "(조혜련의) 첫 번째 남편이 음악 엔지니어였는데 거기서 내가 아르바이트했다"며 전남편 이야기를 다시 꺼냈다. 결국 조혜련은 "그 이야기는 나중에 하자. 미쳤냐. 나랑은 연락 안 한다. 네가 일한 걸 왜 여기서 이야기하냐"고 발끈했다.

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한편 최욱은 무명 시절 자신을 챙겨줬던 조혜련과의 추억을 회상하며 "에너지가 옛날 그대로"라고 말했다. 이에 조혜련은 "노술(금주), 노담(금연)이니까 건강하다"며 너스레를 떨었다.

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최욱은 "한때 담배 피우지 않으셨냐"고 물었고, 조혜련은 "이제는 안 피운다. 기독교인이 되면서 노술, 노담한다. 커피도 최대한 줄이고 있다. 나이도 있고 에너지를 좋은데 써야 하니까"라고 밝혔다.

그러자 취욱은 "어릴 때 너무 놀랐다. 진짜 옛날이었는데 조혜련이 담배 피우면서 '욱아, 착하게 살아야 한다'라고 하는데 너무 놀랐다. 왜 담배 피우는 걸 나한테 보여주지 싶었다"고 말했다.

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이에 조혜련은 "그때는 그냥 피웠을 때다. 그거라도 해야 살 수 있었다. 지금은 너무 좋아졌다"고 말했다. 이어 "안 하는 건 좋은 거 같다. 몸에 좋지 않은 거, 옳지 않은 건 안 하는 게 좋은 거 같다. 이제는 분별할 수 있게 됐다. 옛날에는 그런 걸 몰라서 죄송하다"고 털어놨다.