131m 홈런성 2루타 너무 아깝다! '벌써 3안타 폭발' 이정후 3G 연속 멀티히트, 3할이 보인다

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 1일(한국시각) 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스전에서 1회초 2사 1,3루서 중전적시타를 날린 뒤 동료들을 향해 세리머니를 하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]물이 제대로 올랐다. 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 복귀 후 3경기 연속 멀티히트를 뿜어냈다.

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이정후는 1일(이하 한국시각) 쿠어스필드에서 진행 중인 콜로라도 로키스와의 원정경기에 5번 우익수로 선발출전해 첫 4타석에서 3안타를 뽑아냈다.

첫 타석부터 안타를 터뜨렸다.

1회초 1사후 라파엘 데버스의 좌익선상에 떨어지는 2루타로 기회를 잡은 샌프란시스코는 2사후 윌리 아다메스가 볼넷을 골라 1,3루 찬스를 만들었다.

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이어 이정후가 콜로라도 우완 선발 태너 고든의 3구째 몸쪽으로 파고든 92마일 직구를 받아쳐 중견수 앞에 떨어지는 라인드라이브 안타를 때려 3루주자 데버스를 홈으로 불러들였다.

이정후가 1회초 중전적시타를 터뜨린 뒤 타구를 바라보며 달려나가고 있다. AP연합뉴스

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이정후의 선취점으로 기선을 잡은 샌프란시스코는 2회에도 브라이스 엘드리지와 다니엘 수색의 연속 2루타로 1점을 보태 2-0으로 앞서 나갔다.

3회 중견수 뜬공으로 아웃된 이정후는 3-4로 쫓기던 5회 선두타자로 나가 큼지막한 2루타를 날려 일찌감치 멀티히트를 달성했다.

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상대 투수가 우완 잭 아그노스로 교체된 가운데 이정후는 2구째 한가운데로 날아든 94마일 직구를 통타해 중견수 키를 넘어 펜스를 직격하는 타구를 날리고 2루에 안착했다. 발사각 26도, 타구속도 102.5마일, 비거리 429피트(130.8m)짜리 대형 2루타.

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쿠어스필드에서 가장 깊숙한 펜스를 때린 것인데, 스탯캐스트는 이 타구가 다른 28개 구장에서는 홈런이 됐을 것으로 추정했다.

이정후는 이어 맷 채프먼의 우중간 2루타로 홈을 밟아 득점을 올려 5-3으로 점수차를 벌렸다. 샌프란시스코는 계속된 2사 3루서 드류 길버트의 3루타, 케이시 슈미트의 중전 적시타, 데버스의 2루타로 2점을 보태며 7-3으로 도망갔다.

이어 아라에즈가 고의4구를 얻어 2사 만루가 되자 아다메스가 좌월 그랜드슬램을 쏘아올리며 11-3으로 점수차를 크게 벌렸다.

이정후가 같은 이닝서 또 타석에 들어섰다. 볼카운트 1B2S에서 아그노스의 5구째 86.5마일 바깥쪽 스플리터를 받아쳐 깨끗한 중전안타를 날리며 절정의 타격감을 이어갔다. 그러나 채프먼이 삼진을 당해 더 진루하지는 못했다.

이정후는 5회까지 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 현재 타율은 0.297로 3할이 목전이다.

지난달 20일 허리 통증으로 부상자 명단에 올랐던 이정후는 30일 복귀해 콜로라도와의 3연전 첫 경기에서 4안타를 치더니 31일에는 2안타, 그리고 이날도 멀티히트를 작렬했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com