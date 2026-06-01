'에이핑크 탈퇴' 홍유경, 의사 결혼 3년만 기쁜 소식 "임신 16주차, 태명은 당당이"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 에이핑크 전 멤버 홍유경이 임신 소식을 전했다.

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홍유경은 5월 31일 자신의 계정에 "여러분 제 뱃속에 예쁜 아가가 찾아왔습니다 꺄아아아. 그 동안 말씀드리고 싶어 입이 너무 근질근질 거렸지만..! 어느덧 16주차 안정기에 접어들어 드디어 임밍아웃을 할 수 있게 되었습니다"라고 밝혔다.

그는 "저희 아기 태명은 당당이에요. 당당하게 크라는 의미로 지었습니당. 아직 아무것도 모르는 초보 예비맘이지만 열심히 배워나가며 멋진 엄마가 되어볼테니 여러분들 지켜봐주시고 많은 응원과 사랑 부탁드립니다아. 혹시 말띠맘들 계시다면 앞으로 소통하며 같이 준비해보아요~! 당당아 건강하게 무럭무럭 자라서 만나자 사랑해"라며 초음파 사진도 공개했다.

홍유경은 2011년 에이핑크 멤버로 데뷔했으나 2013년 탈퇴했다. 하지만 최근 있었던 윤보미와 라도의 결혼식에도 참석하며 에이핑크 멤버들과 변함없는 우정을 이어가고 있다.

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홍유경은 2023년 피부과 전문의와 결혼했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com