빽가, 코요태 탈퇴 결심 꺾은 '금융치료'…"신지 4, 나랑 종민 3"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 코요태 빽가가 한때 그룹 탈퇴를 결심했지만, 멤버들의 파격적인 제안에 마음을 바꿨던 비화를 공개했다.

Advertisement

지난달 31일 방송된 MBC 웹예능 '소라와 진경'에는 코요태 멤버 빽가가 게스트로 출연해 연예계 활동과 예술에 대한 남다른 고민을 털어놨다.

이날 빽가는 "이소라 누님과 함께 방송하게 돼 너무 영광이다. 성공한 느낌"이라며 오랜 팬심을 드러냈다.

올블랙 패션에 진주 목걸이로 포인트를 준 빽가의 스타일링을 본 홍진경은 "진주 목걸이가 정말 잘 어울린다. 너무 패셔너블하다"며 "말랐는데 모델을 했어도 잘됐을 것 같다"고 칭찬했다.

Advertisement

이에 빽가는 "사실 코요태 하기 전에 2년 정도 모델 활동을 했다"며 "패션 매거진 화보도 찍고 서울 컬렉션 런웨이에도 섰다. 운이 좋았다"고 밝혔다.

Advertisement

사진을 전공했다는 빽가는 예술가를 꿈꾸던 시절도 회상했다.

그는 "세상에서 제일 좋아하는 도시가 파리"라며 "사진 작업을 계속하다가 코요태를 하게 됐다"고 말했다.

Advertisement

특히 빽가는 자신이 '연예인병'이 아닌 '아티스트병'에 걸렸었다고 고백해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

그는 "코요태를 안 하려고 했었다. 사진 작업을 하면서 '나는 아티스트다'라고 생각했다"며 "파리에 갔는데 여기서 살아야겠다는 생각이 들었다. 에스프레소도 하루에 6~7잔씩 마셨다"고 털어놨다.

결국 빽가는 코요태 활동에 대한 고민이 깊어져 탈퇴까지 결심했다고 밝혔다.

그는 "무대에 설 때 괴리감이 너무 컸다. '나는 코요태 못하겠다'고 생각해서 탈퇴 선언을 했다"며 "사진 찍으면서 파리에서 살겠다고 마음먹고 아티스트 비자까지 받았다"고 말했다.

하지만 멤버들의 한마디가 그의 인생을 바꿨다.

빽가는 "그만두겠다고 하니까 멤버들이 돈을 더 주겠다고 하더라"며 "신지가 수익을 4대3대3으로 나누자고 했다. 원래 안 가질 수도 있었던 돈인데 어떻게 안 하겠냐"고 웃었다.

이어 "그래서 결국 파리에 안 갔다"고 덧붙여 폭소를 안겼다.

또 빽가는 과거 프랑스 파리에서 홍진경이 모델로 활동했던 유명 브랜드의 길거리 캐스팅 제안을 받았다고 밝혀 눈길을 끌었다.

이에 홍진경은 "거기가 우리 같은 마스크를 좋아하는 것 같다"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

narusi@sportschosun.com