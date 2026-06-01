"싫으면 보지 마!" '나솔' 31기 옥순, 임신 루머에 분노 폭발…"9주 내내 지겹다"

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[스포츠조선 김준석 기자] SBS Plus·ENA '나는 SOLO'(나는 솔로) 31기 출연자 옥순이 자신을 둘러싼 악성 루머와 비난에 대해 장문의 글을 남기며 정면 돌파에 나섰다.

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1일 옥순은 자신의 SNS를 통해 한 네티즌이 작성한 비방글을 직접 캡처해 박제하며, 조목조목 반박하는 해명 글을 게재했다.

옥순은 먼저 온라인 커뮤니티를 중심으로 퍼진 '임신 및 출산설' 루머를 강하게 부인했다.

그는 "저희 집 안 누추하고, 결핍도 없다"며 "얼마 전에 출산한 친구를 엄마라 자주 불러서 애칭처럼 쓴 것뿐"이라고 황당한 루머의 전말을 밝혔다.

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이어 친구 집 사진을 도용했다는 의혹에 대해서도 "지인들은 다 아는 친구 고양이 사진이다. 상식적으로 남의 집을 제 집처럼 올리는 게 말이 되나. 친구 집 사진 유포를 멈춰달라"고 호소했다.

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또한 어머니의 건강 상태에 대한 억측에는 "엄마가 편찮으시다고 했지, 병상에 누워 계신다고 한 적은 없다"고 선을 그으며, "방송 시작하고 9주 내내 말도 안 되는 루머로 힘들었는데 정말 지겹다. 싫으면 보지 마시고 제 지인들에게 피해 주지 말라"고 경고했다.

앞서 옥순은 지난 28일 자신의 SNS를 공개로 전환하고, 닫아두었던 댓글창을 다시 열며 당당한 행보를 보였다.

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그는 "엄마 사랑해요"라는 문구와 함께 그동안 몸담았던 항공사 퇴사 사실을 인증하는가 하면, 동료들에게 받은 케이크 사진과 함께 "잘 가 옥순아"라는 글을 남겨 눈길을 끌기도 했다.

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한편, 옥순은 방송 중 같은 기수 출연자인 순자에 대해 무리한 추측을 하거나, 옆방에 순자가 있음에도 배려 없이 뒷담화를 하는 모습이 포착돼 시청자들의 거센 뭇매를 맞은 바 있다.

이와 관련해 옥순은 지난 28일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송에 출연해 직접 심경을 전했다.

옥순은 "방송 전후로 이야기를 듣고 순자에게 사과를 했다"면서도 "하지만 사과에 대한 답장을 받지 못했다. 이건 내 입장만 이야기하면 안 되는 문제라 생각했고, 나중에 얼굴을 보고 직접 다시 이야기해야겠다고 생각한다"며 씁쓸한 비하인드를 전했다.

narusi@sportschosun.com