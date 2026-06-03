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'이다인♥' 이승기, 둘째 출산 앞뒀는데..'차가원 회장' 전세 계약에 입 열었다 (PD수첩)

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'이다인♥' 이승기, 둘째 출산 앞뒀는데..'차가원 회장' 전세 계약에 입 열었다 (PD수첩)

[스포츠조선 김수현기자] 가수 이승기가 법률대리인을 통해 'PD수첩'에서 차가원 회장에 대한 의혹과 관련된 입장을 밝혔다.

2일 방송된 MBC 시사교양 프로그램 'PD수첩'은 차가원 회장과 가수 MC몽, 원헌드레드를 둘러싼 의혹을 다뤘다.

이날 차 회장은 회사의 자금을 개인적으로 사용한 적이 없다며 억울함을 호소했다. 그는 인터뷰에서 "외부에서 많은 오해와 소문이 있지만, 회사 자금이 개인적으로 쓰인 것은 하나도 없다"고 주장했다.

차 회장은 고급 빌라 사업으로 큰 성공을 거둬 수천억 원을 엔터 사업에 투자했다고 밝혔다. 하지만 방송에서는 2022년 분양을 시작한 고급 'L 빌라' 네 개 호실 모두 미분양 상태로, 현재 일부 호실은 소속 연예인들이 전세로 거주하고 있음이 드러났다. 등기부등본 확인 결과, 전세금은 105억 원, 160억 원으로 기록됐으며, 거액의 대출이 이미 실행된 상태였다.

'이다인♥' 이승기, 둘째 출산 앞뒀는데..'차가원 회장' 전세 계약에 입 열었다 (PD수첩)

감정평가사는 "이런 등기부등본은 처음 본다. 만약 채무자가 이승기, 백현씨 같은 연예인이 아니었다면 이렇게 대출을 해줬을까 생각이 든다"고 지적했다. 실제로 차 회장 부부가 처음 받은 채권 최고액은 36억 원이었지만, 연예인 전세대출로 바꾸면서 규모가 3배 이상 늘어난 것으로 나타났다.

이승기의 법률대리인은 "처음 계약 시 안내받은 금액보다 실제 계약액이 몇 배로 올라갔다. 상식적으로 납득이 되지 않아 이유를 물었더니, '감정평가를 해보니 160억 원짜리다'라고 설명했다"고 밝혔다.

차 회장은 방송에서 "현재까지 아티스트들의 한 달 수억 원 이자는 3년 동안 내가 내고 있다"고 주장했지만, 'PD수첩' 확인 결과 대출 이자는 회삿돈으로 나갔으며, 최근에는 현재 연예인이 부담하고 있는 상태라고 전했다.

감정평가사는 "전세사기 사건에서도 사기꾼들이 종종 쓴 수법이다. 전세가격을 높여놓고 '이자를 내가 내겠다'고 해 임차인이 부담을 느끼지 못하게 하는 방식"이라며 주의를 당부했다.

한편 이승기는 지난 2023년 배우 이다인과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 뒀다. 이다인은 지난 2월 둘째 임신 소식에 이어 곧 출산을 앞두고 있다.

shyun@sportschosun.com

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