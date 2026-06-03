'쌍둥이 엄마' 임라라, 급성 산후출혈 '심정지 위기'까지..."내 평생 은인" (슈돌)

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[스포츠조선 김수현기자] 임라라가 쌍둥이 출산 이후 겪었던 아찔한 위기 상황을 고백하며 119 구급대원들에게 감사 인사를 전했다.

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3일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 임라라·손민수 부부가 쌍둥이 남매 강이단이의 200일을 맞아 특별한 이벤트를 준비했다.

시험관 시술 끝에 어렵게 얻은 쌍둥이를 품에 안게 된 두 사람은 행복한 순간을 이어왔지만, 임라라는 출산 직후 큰 위기를 겪었던 사실을 털어놨다.

임라라는 이날 방송에서 "내 평생의 은인이다"라며 생명의 은인에 대해 언급했고, 그 주인공은 다름 아닌 119 구급대원들이었다.

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임라라는 쌍둥이 출산 직후 조리원에서 갑작스럽게 발생한 급성 산후출혈로 생명이 위태로운 상황을 겪었다.

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당시 상황에 대해 남편 손민수는 "살인사건 현장처럼 피가 난리가 났었다. 물을 틀어놓은 줄 알았는데 전부 피였다"며 긴박했던 순간을 전했다.화장실에서 들리던 물소리처럼 들린 소리가 사실은 피가 쏟아지는 소리였다는 것.

임라라 역시 "기절만 10번은 한 것 같다"고 당시를 떠올리며 아찔했던 상황을 고백했다.

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다급하게 이송된 임라라는 빠른 응급 처치 덕분에 목숨을 구했고, 이후 쌍둥이와 다시 재회할 수 있었다.

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200일을 맞아 임라라와 손민수는 직접 구급대원들을 찾아 감사 인사를 전했다. 세 명의 구급대원과 만난 임라라는 악수와 포옹으로 깊은 고마움을 전했다.

당시 출동했던 구급대원들은 상황이 매우 위급했음을 설명했다. 가까운 병원에 산부인과 당직이 없어 더욱 긴박한 상황이었고, 자칫 심정지로 이어질 수 있는 상황에서 약 40분간 가슴 압박을 이어갔다고 전했다.

한편 임라라와 손민수는 지난 2023년 결혼했으며, 시험관 시술로 쌍둥이 남매를 임신해 지난해 10월 출산했다.

shyun@sportschosun.com