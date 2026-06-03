Advertisement

최은경, 압구정 아파트 두고 전셋집 이사했는데 대박.."5억 번 셈"

입력

최은경, 압구정 아파트 두고 전셋집 이사했는데 대박.."5억 번 셈"

[스포츠조선 조윤선 기자] 최은경이 새로 이사한 전셋집을 공개했다.

3일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '장영란 절친 최은경 압구정 아파트 두고 전셋집 이사 간 이유?(+심진화 찐친토크)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장영란과 심진화는 최근 이사한 최은경의 집을 방문했다. 갤러리를 연상시키는 현관부터 화이트톤으로 꾸며진 거실과 주방, 컬러풀한 침실까지 감각적인 인테리어가 시선을 사로잡았다. 이를 본 두 사람은 연신 감탄을 쏟아냈다.

장영란이 "여기 전셋집 아니냐"고 묻자 최은경은 "전세인데 집주인이 전체를 하얗게 리모델링해 놓으셨다"고 답했다. 이어 "가구도 하나도 안 샀다. 이전집 그대로 가져와서 배치만 다르게 했다"고 설명했다.

최은경, 압구정 아파트 두고 전셋집 이사했는데 대박.."5억 번 셈"

리모델링이 다 돼 있었다는 최은경의 말에 심진화는 "무슨 럭키비키냐"며 부러워했고, 제작진은 "원래 인테리어비 주면 이 정도는 5억 원 이상"이라며 놀라움을 드러냈다. 이에 최은경 역시 "그렇다. 5억 원 번 거다"라며 웃었다.

이어 최은경은 혼자만의 시간을 보내는 두 번째 거실과 드레스룸, 욕실도 공개했다.

특히 욕실에는 집주인이 시공한 조적욕조가 설치돼 있어 눈길을 끌었다. 최은경은 "욕조가 제일 마음에 든다. 대박이지 않냐. (이사) 잘하지 않았냐"며 "이 집에서 제일 마음에 든다"고 만족감을 드러냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement