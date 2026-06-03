최은경, 압구정 아파트 두고 전셋집 이사했는데 대박.."5억 번 셈"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 최은경이 새로 이사한 전셋집을 공개했다.

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3일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '장영란 절친 최은경 압구정 아파트 두고 전셋집 이사 간 이유?(+심진화 찐친토크)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장영란과 심진화는 최근 이사한 최은경의 집을 방문했다. 갤러리를 연상시키는 현관부터 화이트톤으로 꾸며진 거실과 주방, 컬러풀한 침실까지 감각적인 인테리어가 시선을 사로잡았다. 이를 본 두 사람은 연신 감탄을 쏟아냈다.

장영란이 "여기 전셋집 아니냐"고 묻자 최은경은 "전세인데 집주인이 전체를 하얗게 리모델링해 놓으셨다"고 답했다. 이어 "가구도 하나도 안 샀다. 이전집 그대로 가져와서 배치만 다르게 했다"고 설명했다.

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리모델링이 다 돼 있었다는 최은경의 말에 심진화는 "무슨 럭키비키냐"며 부러워했고, 제작진은 "원래 인테리어비 주면 이 정도는 5억 원 이상"이라며 놀라움을 드러냈다. 이에 최은경 역시 "그렇다. 5억 원 번 거다"라며 웃었다.

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이어 최은경은 혼자만의 시간을 보내는 두 번째 거실과 드레스룸, 욕실도 공개했다.

특히 욕실에는 집주인이 시공한 조적욕조가 설치돼 있어 눈길을 끌었다. 최은경은 "욕조가 제일 마음에 든다. 대박이지 않냐. (이사) 잘하지 않았냐"며 "이 집에서 제일 마음에 든다"고 만족감을 드러냈다.