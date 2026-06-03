이지현, 두 번 이혼 상처 "내 인생 왜 이렇게 됐나..삼혼은 아이들 더 커야"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 쥬얼리 출신 이지현이 두 번의 이혼 후 겪은 심경을 털어놓았다.

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3일 유튜브 채널 '닭터신'에는 '닭터신 EP.6ㅣ신정환을 당황시키는 그녀 쥬얼리 이지현'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이지현은 두 번의 결혼과 이혼을 언급하며 "남자는 다 아이 같고 그놈이 그놈이다"라고 솔직하게 말?다. 이어 "두 번째(남편과)는 사계절을 다 겪었지만, 첫 번째는 못 겪었다. 너무 예쁘고 선물 같은 첫째 딸이 생겼기 때문"이라고 밝혔다.

첫 번째 남편과 교제 3개월 만에 결혼했다는 사실에 신정환이 "첫 번째 (이혼) 후에 쥬얼리 박정아, 서인영에게 다시는 남자를 만나지 않겠다고 선포했다더라"고 하자, 이지현은 "그때도 어렸다. 34세 정도였다"고 털어놨다.

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이지현은 현재 결혼 계획이 없다고 밝히면서도 "사랑하는 남자를 만나면 세 번이든 네 번이든 갈 수는 있을 것 같다. 하지만 문제가 있다. 아이들이 이제 너무 컸다. (엄마를 이해하려면) 더 커야 된다"고 말했다.

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이지현은 이혼 이후 서류 공포증을 겪고 있다고도 고백했다. 그는 "서류 보기 전에 먼저 약을 먹어야 된다. 30분 정도 후에 안정이 돼야지 서류를 열어볼 수 있다. 지금도 그렇다"고 밝혔다.

또 "네이버에 내 이름을 검색하는 것도 숨 막히는 일이다. 내가 죽을 각오, 쓰러질 각오를 해야지만 검색창에 내 이름 세 글자를 칠 수 있을 것 같다"며 심리적 고통을 토로했다.

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이지현은 이혼 과정에 대해서 "사실 이혼은 증거가 없다. 결혼 시작함과 동시에 '우리는 이혼할 거니까 모든 걸 다 녹취하고 증거물을 남겨놓자'는 부부는 없지 않냐. 다 자기주장 싸움인 거다"라며 "양육권을 갖고 와야 되니까 변호사들이 도와주고 이런 내용들이 법에 의거했을 때 더 유리하다는 조언을 받는다"고 설명했다.

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그러면서 "3류도 그런 3류가 없다. 이걸(서류를) 주고받고 읽고 있으면 내 인생이 왜 이렇게 됐지 싶다. 세상에 좋은 이별이 없는 것 같다"고 토로했다.

또 이혼과 관련해 자극적인 기사로 인해 상처받았던 시간도 언급했다. 이지현은 "가족들이 너무 아파한다"며 "지금 와서는 웃으면서 이야기할 수 있지만 정말 너무너무 아픈 과정이었고 웬만하면 (이혼은) 겪지 않으시는 게 좋다"고 솔직한 심정을 전했다.