"야해서 안 된다고" 채연, 방송 심의 억울함 토로..MV는 3사 방송 불가 판정받기도

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 채연이 섹시 콘셉트 활동 당시의 고충을 털어놨다.

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3일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에는 '정채연 이채연 김채연 따잇 했던 Y2K 원조 섹시 채연'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 탁재훈은 "'흔들려' 뮤직비디오를 어떻게 찍었길래 방송 3사에서 모두 (방송) 불가 판정을 받았냐"고 물었고, 채연은 "나도 잘 모르겠다"고 답했다.

이에 신규진은 당시 방송 불가 판정 사유를 언급하며 "'채연이 침대에 누워서 야한 포즈를 짓고 가슴골이 드러나는 의상을 입고 있음', '샤워부스에 누워 남자를 유혹하고 침대에서 본인 가슴을 쓰다듬는 장면이 있음'이라는 내용이 있다"고 설명했다.

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그러자 채연은 "기억난다. 침대에 누워서 카메라 보면서 뒹굴었던 장면이 있긴 하다"며 "그게 그렇게 크게 문제가 될 거라고는 생각 안 했다"고 말했다.

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이어 "약간 불리한 게 있었다. 솔로 섹시 가수 콘셉트의 친구들이 꽤 있었는데 모니터하다 보면 나보다도 훨씬 노출이 센 옷을 입었는데도 나만 안 된다고 한 적도 있다"고 털어놨다.

또 채연은 "사전 의상 심의하면 '배 가려라', '등 가려라' 등을 하도 말해서 난 항상 천을 들고 다녔다"며 "나는 안 가리고 싶었다. 좀 더 하고 싶었다. 자꾸 가리라고 해서 억울했던 것도 있었다"고 밝혔다.

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그러면서 "직접적으로 '쟤가 하면 더 야해서 안 된다'는 말을 들은 적도 있다. 내 눈빛이나 표정이 좀 더 그랬던 것 같다"고 덧붙였다.