시상식 당일 수상자 바뀌었나..김숙 "축하 인사도 받았는데 무관, 눈물만 흘러" ('비보티비')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 김숙이 과거 KBS 연예대상에서 수상을 기대했다가 빈손으로 돌아갔던 '웃픈' 사연을 털어놨다.

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3일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '비밀보장 572회' 영상이 공개됐다.

영상에서 송은이는 "제일 비싼 옷을 어떤 걸 입어 봤냐"고 물었고, 김숙은 "정확하게 기억난다. 2002년 KBS 연예대상 때였다"고 답했다.

그는 "그때 관계자가 '숙이 축하한다. 너 상 몇 개 받던데?'라고 이야기했다. 당시 '따귀소녀'를 할 때였다. 처음으로 무명에서 벗어나서 '따귀소녀' 하면서 광고를 여러 개 찍을 때였다"고 회상했다. 이어 "들떠있을 때였는데 관계자가 '숙이 미리 축하한다'고 해서 청담동에 가서 웨딩드레스 중에 비즈가 가장 많이 박혀있는 몇천만 원짜리 드레스를 협찬받았다"고 말했다.

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하지만 예상과 달리 상을 받지 못했다는 김숙은 "그 옷을 입고 앉았는데 무관이었다. 손에 잡고 있는 건 내 눈물뿐이었다"며 당시를 떠올렸다. 이에 송은이는 "시상식 가보면 알지만 어떤 옷을 입고 왔느냐에 따라서 '쟤가 상에 기대가 있구나'라는 게 티가 난다"며 웃었다.

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김숙은 "그때 신인상이랑 인기상 받는다는 이야기를 미리 들어서 우리 회사 관계자들한테도 축하 인사를 다 받았고, 심지어 꽃다발 두 개 정도가 내 대기실에 있었다"고 전했다.

그러면서 "그날 무슨 일이 있었는지는 모르겠지만 상이 축소가 되면서 개그맨들이 두 명 정도만 상을 받았다"며 "처음부터 안 준다고 했으면 아무 기대도 안 했을 텐데 벌써 나는 며칠 전부터 인사받고 갔다. 진짜 가만히 있었는데 눈물이 그냥 흘렀다. 그때 몇천만 원짜리 드레스 입어보고 그다음부터는 힘 빼고 정장 입고 간다"고 말했다.

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당시 시상식 사진도 공개됐다. 김숙은 이경규, 강성범 사이 앞줄에 앉아 있던 상황을 언급하며 "상 받는 사람들은 앞에 쫙 앉아 있었다. 아직도 궁금하긴 하다. 왜 저 앞자리에 앉혀놓고 나만 상을 안 줬을까. 저 앞은 누가 봐도 상 받는 자리였다"고 전했다.

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이에 송은이는 "감히 내가 추측해 본다면 갑자기 당일에 바뀐 거다. 그렇지 않고서는 흔히 말하는 밑밥을 깔 수 없다. PD들이 함부로 밑밥 안 깐다"고 추측했다.

이에 김숙은 "(실제로) 그런 말이 돌기도 했다"며 "뭔지는 모르겠지만 저 앞줄에서 나 빼고 상을 다 받았다. 그래서 내 손에는 눈물뿐이었다"고 전해 웃음을 자아냈다.