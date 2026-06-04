'득남' 이시언, 아빠되더니 달라졌다.."1년 반 동안 운동" 벌크업 성공(전현무계획3)

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[스포츠조선 김소희 기자] 최근 득남 소식을 전한 배우 이시언이 벌크업에 성공했다.

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5일(금) 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 34회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '먹친구' 이시언과 함께 고창으로 떠나 유쾌한 먹트립을 펼치는 모습이 담긴다.

이날 전현무와 곽튜브는 '고창 첫 끼'로 '짬짜면'을 클리어한 뒤, 이시언이 기다리는 장소로 향한다. 이시언은 두 사람을 보자 "왜 이렇게 늦게 왔어요? 짬짜면 먹다가 늦었다면서요?"라고 투정해 시작부터 티격태격 케미를 내뿜는다. 이후 이시언은 직접 공수한 고창의 유명 찐빵과 만두를 내밀며 '츤데레의 정석'을 보여준다. 세 사람은 바닥에 철푸덕 앉아 리얼 '길바닥 먹방'을 선보이고, 전현무는 찐빵을 쪼개 속을 공개하면서 "이런 것도 좀 해야지~"라고 '먹방 선배미'를 과시한다.

이후 세 사람은 고창에서 가장 핫하다는 '난로 장작 삼겹살' 맛집으로 향한다. 캠핑 감성 가득한 식당 분위기에 전현무는 "시언이랑 오랜만에 캠핑 온 것 같네~"라며 추억에 젖는다. 이시언은 두툼하게 잘 익은 삼겹살을 맛본 뒤, "식감이 완전 달라. 진짜 맛있다"며 감탄한다. 그러던 중, 대화 주제는 이시언의 달라진 몸으로 옮겨간다. 곽튜브는 "예전엔 몸이 이러지 않았는데 지금은 괴물이 됐다"고 놀라워하고, 이시언은 "1년 반 동안 운동했다"고 밝힌다. 전현무는 "그땐 백숙, 지금은 토종닭!"이라는 찰떡 비유를 날리는데, 이시언은 지금의 몸을 완성한 '테토남' 비결을 털어놓아 모두의 귀를 쫑긋하게 만든다.

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세 사람이 극찬한 '난로 장작 삼겹살'의 정체와, '테토남'이 된 이시언의 근황과 먹방은 5일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 34회에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com