[공식] "역시 좀비 마스터" 연상호 감독→전지현·구교환 '군체', 개봉 14일만 400만 돌파

사진 제공=㈜쇼박스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '군체'가 누적관객수 400만 관객을 돌파했다.

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영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '군체'는 3일(오후 5시 12분 기준) 개봉 14일 만에 누적 관객 수 400만 131명을 동원하며 압도적인 흥행 저력을 입증했다. 더워지는 날씨 속 극장가를 더욱 뜨겁게 달구고 있는 '군체'는 관객들을 극장으로 모으며 2026년 개봉작 가운데 가장 빠른 속도로 400만 고지에 올랐다. 특히 '군체'는 개봉 4일째 100만, 5일째 200만, 10일째 300만, 14일째 400만 관객을 돌파하며 올해 개봉작 최단기간 기록을 연이어 경신하고 있다.

최근 감염자들이 직접 극장에 등장하는 이색 퍼포먼스로 작품의 세계관을 현실로 소환한 '군체'는 관객들의 뜨거운 반응을 이끌어내기도 했다.

한편 '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화다. 배우 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수가 출연했고 '부산행', '반도', '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com