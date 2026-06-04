김대호, 4년 만에 받은 건강검진 결과에 충격..건강 회복 프로젝트 돌입(나혼산)

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[스포츠조선 김소희 기자]김대호가 충격적인 건강검진 결과를 공개한다.

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오는 5일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 김대호가 건강을 되찾기 위해 노력하는 모습이 공개된다.

공개된 사진 속에는 '인왕산 날다람쥐' 김대호가 등산을 하는 모습이 담겨 있다. 그는 "최근 3년 정도 건강검진을 놓쳤다. 얼마 전에 건강검진을 했는데…"라며 충격적인 결과를 고백해 무지개 회원들을 놀라게 한다.

이어 김대호는 그동안 챙기지 못해 무너진 일상 루틴과 건강을 되찾기 위해 운동을 열심히 하고 있다고 밝힌다. 특히 김대호가 펀런 1기 '무도라지' 티셔츠를 입은 모습이 눈길을 모으는데, 그가 전현무의 펀런 2기 멤버가 된 것인지 관심이 쏠린다.

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그런가 하면 김대호는 동네 전통시장을 찾아 건강을 위한 제철 식재료를 구입한다. 신선한 해산물부터 각종 채소, 과일까지 두 손 가득 채운 김대호. 때마다 보양식을 챙겨온 그가 이번에는 어떤 보양식을 만들어 먹을지 기대를 모은다.

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또한 김대호는 철물점에 들러 무려 600개의 대형 못과 경첩을 구매한다. 그가 많은 못을 산 이유에 이목이 집중되는 가운데, 드릴을 손에 들고 뛰는 김대호의 모습도 포착돼 도대체 어떤 상황인지 궁금증을 더한다.

'무도라지' 티셔츠를 입고 건강 되찾기에 나선 김대호의 모습은 오는 5일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

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'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로, 꾸준한 사랑을 받고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com