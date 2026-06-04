자전거 국토종주 생중계하던 BJ···150명 시청자들 눈앞에서 참변

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 인터넷 방송인 BJ가 생방송 중 교통사고로 숨지는 안타까운 사고가 발생했다.

Advertisement

3일 경찰에 따르면 지난 2일 오후 1시 30분께 경북 상주시 낙동면 25번 국도에서 3.5톤 화물차가 앞서 주행 중이던 자전거와 이를 뒤따르던 SUV 차량을 잇달아 들이받았다.

이 사고로 자전거를 타고 있던 40대 BJ A씨가 외상성 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 끝내 사망했다. A씨를 에스코트하며 뒤따르던 SUV 운전자도 중상을 입고 병원에서 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.

숨진 A씨는 과거 조직폭력배 출신 이력을 공개하며 활동해 온 인터넷 방송인으로 알려졌다. 사고 당시 그는 '3일 만에 부산에서 서울까지 자전거로 이동하기' 콘텐츠를 진행 중이었다.

Advertisement

특히 스마트폰을 이용한 실시간 라이브 방송이 진행 중이었던 것으로 알려졌다. 당시 방송에는 약 150명의 시청자가 접속해 있었고 일부 시청자들은 사고 발생 순간을 실시간으로 목격한 것으로 전해졌다.

Advertisement

경찰은 화물차가 먼저 자전거를 충격한 뒤 이어 SUV 차량까지 추돌한 것으로 보고 있다. 현재 경찰은 화물차 운전자의 전방주시 태만 여부 등 운전 부주의 가능성에 무게를 두고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

또 블랙박스 영상과 목격자 진술 등을 확보해 사고 원인을 분석하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com