[공식] "순수체급으로 웃겼다"…'와일드 씽', 개봉 첫날 16만 관객 동원

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '와일드 씽'이 개봉 첫날 16만 명의 관객을 동원하며 흥행 돌풍의 시작을 알렸다.

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4일 영화관입장권 통합전산망에 따르면, 전날 개봉한 '와일드 씽'은 16만 748명을 동원했다. 이는 올해 최고 흥행작인 '왕과 사는 남자'(11민 7783명)를 넘어선 것으로, 상대적으로 적은 스크린 수에도 불구하고 높은 좌석판매율로 이뤄낸 성과라는 점에서 놀라움을 더한다.

여기에 실관람객 반응도 뜨겁다. CGV 에그지수 95%, 롯데시네마 9.2점, 네이버 9.01점 등 전 사이트에서 평점 고공 행진을 이어가고 있다. 영화를 본 관객들은 "순수체급으로 웃다가 오열하게 만듦", "좌회전하겠지 싶으면 유턴 해버리는 예측불가능한 기세!", "아무 생각 없이 깔끔하게 빵빵 터질 수 있는 코미디의 정수", "폭주하는 기관차마냥 웃겨줌" 등 쉴 틈 없이 터지는 웃음과 예측불가 전개에 만족감을 드러냈다.

한편 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다. 배우 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세 등이 출연했고 '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com