윤남노, 빚 6억 들인 식당 최초 공개 "식기에만 3천만원 투자"(전참시)

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[스포츠조선 김소희 기자] 윤남노 셰프가 빚 6억을 투자해 차린 첫 식당을 공개한다.

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오는 6일(토) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 401회에서는 윤남노 셰프가 피땀눈물, 빚 6억을 쏟아부어 완성한 첫 가게가 최초 공개된다. 지난 박은영 편에서 예고했던 수천만 원대 초고가 오븐의 실물이 공개되는가 하면, 뷔페에서나 볼 법한 초대형 워크인 시설까지 갖춰 감탄을 자아낸다. 심지어 커트러리와 접시, 글라스에만 3천 만 원 이상을 투자하는 등 '욕망의 항아리'라 불리는 윤남노의 꿈의 주방에 참견인들은 물론, 후배 셰프들마저 혀를 내둘렀다는 후문.

하지만 주방에 모든 욕망을 쏟아부은 대가는 혹독하다. 윤남노 셰프는 새 식당 오픈을 준비하며 지갑과 영혼이 모두 탈탈 털린 초보 사장의 현실 고충을 생생하게 털어놓는다. 월세와 기물값 등 당장 입금해야 할 돈만 수천만 원에 달하는 현실 속에서, 초라한 지갑 사정으로 친한 동료 셰프들에게 '동냥밥'을 얻어먹고 다닌다며, 자신만의 초호화 '동냥밥 지도'를 공개, 짠한 웃음을 선사할 전망이다.

특히, 과거 전복, 소고기, 삼치, 가리비 등 최고급 식재료를 아낌없이 넣은 스텝밀로 모두를 깜

짝 놀라게 했던 것과 달리, 사장이 된 후 180도 달라진 스텝밀이 관전 포인트가 될 것으로 보인다. 직원들의 눈치를 보며 라면 10봉을 조심스레 꺼내든 윤남노는, 회심의 짬뽕라면 레시피를 선보인다. 하지만 정작 젓가락조차 없어 포크로 라면을 먹는 웃픈 상황이 펼쳐져 웃음을 자아낼 예정이다.

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초보 사장 윤남노의 눈물겨운 자영업 도전기는 오는 6일 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.