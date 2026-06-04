"뽀뽀·팬티입은 사진 공개"..심진화, 선 넘은 장영란에 쓴소리 ('A급장영란')

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 심진화가 절친 장영란의 SNS 활동에 대해 일침을 날렸다.

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3일 'A급 장영란' 유튜브 채널에는 장영란과 심진화가 최은경의 집을 찾아간 영상이 공개됐다.

이날 장영란과 심진화는 최은경의 새 집을 찾아갔다. 갤러리를 연상케 하는 감각적인 인테리어가 시선을 사로잡았다.

집 구경을 마친 세 사람은 한자리에 모여 이런저런 이야기를 나눴다. 충고에 대한 이야기가 나오자, 심진화는 장영란에게 "제가 언니에게 '기분 나쁘게 듣지 말라. 제발 사진 앱으로 찍지 마라'라고 말한 적이 있다"라고 말문을 열었다.

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이어 "언니는 눈도 크고 예쁜 얼굴인데 과하게 보정하니까 너무 별로더라"라고 덧붙였고 장영란은 "저번에 인스타그램에 남편과 뽀뽀하는 사진을 올리니까 그런 건 올리지 말라고 하더라"라며 웃음을 터트렸다.

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심진화는 "영란 언니 인스타그램 누가 만들어줬나. 아이디부터 다 제가 만들어줬다. 언니는 가족과 다정하게 지내는 모습이 매력적이니까, 인스타그램을 통해 그런 모습을 보여주라고 했다. 적당히 해야 하는데 갑자기 팬티 입은 사진을 올리고 너무 선을 넘더라. 바로 전화해서 그 정도까지 올리지 말라고 했다. 내가 다 얘기해 줬다"라고 꼬집었다.

joyjoy90@sportschosun.com