"그렇게 수줍으면 배우 힘든데..." 고아성, ‘샤이보이’ 엄태구에 비방용 소신발언

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 고아성이 엄태구를 둘러싼 '수줍음 이미지'에 대해 솔직한 생각을 밝혔다.

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최근 유튜브 채널 '도시여자대피소'에는 '어떤 결혼은 혼자서도 한다…무한 공감과 소신 발언이 공존하는 도시 여자들의 취향 토크'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김민경 민음사 편집자는 배우 엄태구의 매력으로 수줍음과 순수함을 꼽았다. 그는 "배우라는 직업을 가진 사람이 갖기 어려운 수줍음과 순수함이 있다"고 말했다.

이에 이금희가 "실제로 만나봤는데 말이 많으면 어떡하냐"고 묻자 엄태구 팬으로 알려진 찰스엔터는 "그럴 리가 없다"며 웃음을 터뜨렸다. 또 "거친 외모와 달리 말랑말랑한 매력이 있다"며 엄태구를 향한 팬심을 드러냈다.

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하지만 고아성은 다른 의견을 내놨다. 고아성은 "방송에서 써도 될지 모르겠지만 배우들은 그렇게 수줍은 사람은 없다"고 말했다. 그러면서 "엄태구 씨와 작품을 같이 해본 적은 없지만 연기자라는 직업 자체가 어느 정도는 자기 표현 욕구가 있어야 할 수 있는 일"이라고 설명했다. 또 "너무 내성적인 사람은 배우를 하기 어렵다"며 배우라는 직업의 특성에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

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고아성의 솔직한 발언에 출연진들은 고개를 끄덕이며 공감하는 모습을 보였다.

한편 고아성은 지난달 첫 도전에 나선 연극 '반야 삼촌'을 성황리에 마쳤다. 엄태구는 지난해 JTBC '놀아주는 여자'를 통해 색다른 로코 연기를 선보이며 호평을 받은 뒤 차기작을 검토 중이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com