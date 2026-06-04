광희, 방송 활동 뜸하더니..깜짝 근황 "물건 팔고 있다"

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[스포츠조선 이게은기자] 방송 활동이 뜸한 가수 광희가 "물건을 팔고 있다"라며 깜짝 근황을 전했다.

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3일 유튜브 채널 '할명수'에는 '친구는 없고요! 그냥 같이 포상휴가 가고 싶습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

박명수는 제작진이 포상 휴가를 보내주겠다고 하자 반색했다. 하지만 이내 '할명수' 역대 게스트 중 한 명을 골라 함께 가라고 하자, "그게 무슨 여행이냐. 여행 콘텐츠지"라며 발끈해 웃음을 안겼다.

박명수는 '할명수'에 여러 번 출연했던 광희에게 전화를 걸었고 광희는 신호음이 울리자마자 바로 전화를 받았다. 광희는 "(홍)진경이 누나가 전화 바로 받아야 스케줄이 들어온다고 했다"라며 머쓱하게 웃었다. 또 근황에 대해 "감사하게도 일이 많아져서 좋다"라고 말했다.

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박명수는 방송 활동이 뜸한 광희에게 "요즘 가장 큰 메인 일은 뭐냐"라며 궁금해했고, 광희는 "솔직히 물건 파는 거, 커머스다. 물건을 팔아야 한다"라며 웃었다. 박명수는 "네가 잘하니까 널 쓰는 거지. 뭐라도 팔아야지"라며 멋쩍게 반응한 광희를 응원했다. 최근 광희는 브랜드 제품을 파격적인 할인가로 소개하는 커머스 웹 예능 '할인광'을 진행, 커머스 업계에서 폭발적인 반응을 얻고 있다.

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그런가 하면 광희는 박명수가 함께 포상 휴가를 갈 의향이 있냐고 묻자 흔쾌히 수락, LA를 가자고 제안했다. 박명수는 "항공료가 얼마인데 큰일 날 소리 하네"라며 황급히 전화를 끊어 폭소를 안겼다.

joyjoy90@sportschosun.com