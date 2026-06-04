'MC몽과 갈등' 더보이즈 영훈, PD수첩에 입열었다 "많은 사람 알게 돼 다행"

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 더보이즈 영훈이 MC몽과 관련된 듯한 의미심장한 글을 남기며 이목을 집중시켰다.

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영훈은 지난 3일 팬 소통 플랫폼을 통해 "오늘 TV 보는데 재미있는 게 나오더라. 좀 더 많은 사람이 알 수 있게 된 것 같아서 다행이다. 모든 피해자분이 잘 해결됐으면 좋겠다"라는 글을 게재했다.

해당 글에서 구체적인 대상이나 상황 언급은 없었지만, MBC 시사 프로그램 'PD수첩' 방송 직후라는 점에서 일각에서는 현재 소속사 원헌드레드레이블과 갈등을 겪고 있는 더보이즈의 상황을 염두에 둔 발언이 아니냐는 추측도 제기되고 있다.

앞서 지난 2일 방송된 MBC 'PD수첩'은 'MC몽과 회장님의 K팝 영업비밀' 편을 통해 원헌드레드레이블과, 레이블을 설립한 차가원-MC몽에 관한 각종 의혹을 조명했다.

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더보이즈는 현재 소속사와 법적 분쟁을 이어가고 있다. 지난 2월 뉴를 제외한 더보이즈 멤버 9인(상연·제이콥·영훈·현재·주연·케빈·큐·선우·에릭)은 정산금 미지급과 신뢰 관계 훼손 등을 이유로 원헌드레드 측에 전속계약 해지를 통보했다. 이후 법원은 지난달 멤버들이 제기한 전속계약 효력정지 가처분 신청을 인용했다.

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그러나 소속사 측은 "멤버 11인에게 각각 15억 원씩 지급한 계약금은 향후 수익에서 차감되는 선급금"이라며 "계약이 해지될 경우 남은 계약 기간에 해당하는 금액을 반환해야 한다"고 주장했다.

이런 가운데 MC몽은 최근 라이브 방송을 통해 더보이즈와의 갈등을 직접 언급하며 파장을 키웠다. MC몽은 "리더 상연이 처음에 계약금을 속였다. 원래 회사가 1인당 5억, 다음 회사가 10억을 주기로 했는데 그 회사가 20억을 주기로 했다고 거짓말했다"라고 주장했다. 이어 "그래서 우리가 20억을 주기로 했는데, 알고 보니 10억이었고 우리가 15억을 줬다"라고 덧붙였다. 그러면서 더보이즈를 향해 "계약금 165억을 받고 나갈 거면 적어도 80억은 토해내야 한다"라면서 "BPM도 치사하게 굴지 말고 깔끔하게 헤어져라"라고 말했다.

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이어 뉴에 대해 "의리를 지키겠다며 남아 있는 것"이라면서 "다른 멤버들은 더 많은 계약금을 받기 위해 움직이고 있는 것"이라고 주장하기도 했다.

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anjee85@sportschosun.com