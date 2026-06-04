마크, NCT 탈퇴 두달 만 '1인 기획사' 차렸나..'어퍼룸' 공식 계정 공개

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 NCT 출신 마크가 새로운 움직임을 보이며 향후 행보에 관심이 쏠리고 있다.

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마크는 지난 3일 자신의 SNS에 '어퍼룸(UPPERROOM)'이라는 새로운 계정의 게시물을 공유하며 의미심장한 신호를 남겼다.

해당 계정에는 성경 마가복음 14장 12~15절 구절이 담긴 영상과 함께, 정체를 직접적으로 드러내지 않은 짧은 트레일러 형식의 콘텐츠 3편이 공개돼 눈길을 끌었다. 구체적인 활동 계획은 베일에 싸여 있지만, 새로운 프로젝트의 시작을 암시하는 듯한 분위기가 감돌며 팬들의 궁금증을 더욱 키우고 있다.

특히 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 다양한 추측이 빠르게 확산되고 있다. 사업자등록번호 조회 시스템에 따르면 '주식회사 어퍼룸'은 전문·과학 및 기술서비스업 기반의 매니저업으로 등록돼 있으며, 대표자명으로 'LEE MARK(이마크)'가 확인됐다는 점이 알려지면서 관심은 더욱 뜨겁게 달아오르는 분위기다.

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일각에서는 마크가 SM엔터테인먼트와의 전속계약 종료 이후 직접 1인 기획사를 설립한 것이 아니냐는 관측도 제기되고 있다. 동시에 '어퍼룸' 계정을 중심으로 본격적인 솔로 활동 또는 새로운 아티스트 브랜드 론칭의 신호탄이 아니냐는 기대감도 함께 커지고 있다.

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한편 지난 2016년 NCT로 데뷔한 마크는 NCT 127·NCT DREAM·NCT U를 오가며 NCT 세계관의 핵심 멤버로 맹활약 해왔다. 다만 그는 지난 4월 SM엔터테인먼트와의 전속계약을 마무리하며 NCT 127, NCT DREAM 등 모든 NCT 유닛 활동에서 물러났다. 그룹의 핵심 멤버로 활약해온 만큼 그의 결정은 팬들에게 적지 않은 충격을 안겼다.

당시 마크는 자필 편지를 통해 "10년간의 계약을 마치는 시기인 만큼 마음 속에 있던 나의 모든 감각들을 깨워서 오랫동안 고민을 하다가 결국 정말로 그 꿈의 정확한 완성된 모습이 어떨지가 궁금해지고 제대로 몰두해서 다이빙을 하고싶게 됐다"며 "나의 음악 혹은 열매가 무엇일지, 그것을 어떻게 세상에 맺을 수 있을지를 제대로 찾아서 꼭 이루고 싶어진 것 같다"고 털어놓은 바 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com