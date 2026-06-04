랄랄 2세 딸, 갑작스런 사고로 턱봉합술 날벼락..."경과 지켜보는 중"

[스포츠조선 정안지 기자] 유튜버 랄랄이 딸 서빈 양의 갑작스러운 부상 소식을 전하며 팬들의 걱정을 자아냈다.
랄랄은 4일 자신의 SNS를 통해 "서빈이 어제 구급차 타고 성형외과 가서 턱 봉합했다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.
사고가 발생한 정확한 경위나 당시 상황에 대해서는 구체적으로 설명이 전해지지 않은 가운데 랄랄은 "이가 빠져서 경과를 지켜봐야 할 것 같다"라면서 턱 부상뿐 아니라 치아에도 손상이 있었음을 알려 더욱 걱정이 쏟아졌다.
다행히 현재 상태는 안정적인 것으로 전해졌다. 랄랄은 "서빈이는 잘 버텨주고 있다"라고 설명했다.
갑작스러운 사고로 정신없는 상황 속에서도 주변의 도움에 대한 감사 인사도 잊지 않았다. 랄랄은 "도움 주신 모든 분 감사하다"라며 응급 상황에서 도움의 손길을 내민 이들에게 고마운 마음을 드러냈다.
한편 랄랄은 지난 2024년 11살 연상 비연예인과 결혼했으며 그해 7월 딸을 품에 안았다. 현재 랄랄은 유튜브 채널을 운영하며 다양한 개인 콘텐츠뿐만 아니라 딸 서빈 양과의 일상도 공유하며 소통 중이다.
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