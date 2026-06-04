'상자 속의 양' 고레에다 히로카즈 감독 "쿠와키 리무 보자마자 '아, 이 아이다!' 싶어"

영화 '상자 속의 양' 시사회가 4일 오후 서울 삼성동 코엑스 메가박스에서 열렸다. 고레에다 히로카즈 감독이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.4/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 고레에다 히로카즈 감독이 영화 '상자 속의 양'에 쿠와키 리무를 캐스팅 한 이유를 전했다.

Advertisement

고레에다 히로카즈 감독은 4일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '상자 속의 양' 언론·배급 시사회에서 "저는 배우의 첫인상을 보고 직감적으로 캐스팅한다"면서 "쿠와키 리무를 보자마자 '아, 이 아이다!'라는 생각이 들었다"라고 했다.

10일 개봉하는 '상자 속의 양'은 죽은 아이를 대신해 한 집에 들어온 7세 설정 휴머노이드가 비로소 가족이 된다는 것의 기쁨과, 다시 버려질지 모른다는 불안을 마주하게 되는 이야기로, '그렇게 아버지가 된다', '바닷마을 다이어리', '어느 가족', '브로커', '괴물'의 고레에다 히로카즈 감독이 메가폰을 잡았다.

고레에다 히로카즈 감독은 쿠와키 리무를 캐스팅한 이유에 대해 "저는 캐스팅을 할 때 주로 배우의 첫인상을 보고 직감적으로 결정한다. 쿠와키의 경우는 처음 보자마자 '아, 이 아이다!' 싶었다. 그럼에도 오디션을 거듭했던 이유는 저만의 판단이 아니라, 스태프들의 의견을 듣기 위해서다"고 전했다.

Advertisement

이어 "쿠와키에게는 다른 배우들에겐 없는 또 다른 면모가 있다. 첫 테이크가 끝나고, 두 번째 테이크를 할 때 대사의 뉘앙스를 자연스럽게 바꾸더라. 놀이 감각과 응용력이 뛰어나고, 그런 면에선 아역 배우 같지 않았다"고 극찬도 아끼지 않았다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com