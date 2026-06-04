'17년 솔로' 브라이언, 결혼 못 하는 진짜 이유 밝혔다…"아직도 전 연인과 관계 생각해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 브라이언이 연애를 하지 못하는 이유로 전 연인에 대한 미련을 언급했다.

Advertisement

4일 공개된 유튜브 채널 '준호 지민'에는 '청소광 아저씨VS냄새꽝 아저씨의 만남'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 브라이언은 결혼과 연애에 대한 솔직한 생각을 털어놓던 중 예상치 못한 이야기를 꺼냈다.

이날 김준호와 김지민은 브라이언에게 "요즘 고민이 뭐냐"고 물었고, 브라이언은 "심각한 고민은 아니지만 '나 같은 사람이 결혼을 할 수 있을까'라는 생각은 한다"고 답했다. 그러면서도 "원래 고민이 많은 성격은 아니다"라며 담담한 모습을 보였다.

Advertisement

대화 도중 브라이언은 과거 타로 상담을 받았던 일화를 공개했다. 그는 "1년에 한 번씩 가는 타로 선생님이 있다. 작년에 아는 동생들과 함께 타로를 보러 갔는데 선생님이 갑자기 '왜 계속 사람을 못 만나는지 안다'고 하더라"고 운을 뗐다.

Advertisement

이어 "선생님이 '아직도 전 연인(X)에 대한 생각을 하고 있지 않느냐'고 물었다"며 "그 말을 듣고 깜짝 놀랐다"고 회상했다. 브라이언에 따르면 타로 상담사는 "그 사람이랑 너무 잘 맞았기 때문에 다음 사람이 들어올 자리가 없는 것"이라며 새로운 인연을 만나기 위해서는 과거를 정리해야 한다고 조언했다고.

브라이언은 "전 연인과의 사진도 아직 가지고 있다"며 "집에 예전 추억이 담긴 사진들이 남아 있다"고 털어놨다. 다만 "사진을 보지는 않지만 언젠가는 지워야 할 것 같다"고 덧붙였다.

Advertisement

이에 김준호와 김지민은 "타로가 신점도 아닌데 어떻게 그런 것까지 맞히느냐"고 놀라워했고, 브라이언 역시 "나도 그 얘기를 듣고 정말 놀랐다"고 공감했다.

Advertisement

한편 브라이언은 최근 한 방송에서 "솔로 된 지 17년 차 정도 됐다"면서 결혼에 대해 "비혼은 아니었는데 어느 순간 그렇게 된 것 같다"고 밝힌 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com