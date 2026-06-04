고소영 새언니, 송혜교·아이유 거쳐간 '연예인 성지' 원장이었다

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고소영이 친오빠의 아내를 처음 공개한 가운데, 새언니의 화려한 이력이 공개돼 눈길을 끌었다.

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4일 유튜브 채널 '고소영'에는 '유명 연예인들이 줄선다는 고소영 친오빠 와이프 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 고소영은 친오빠의 아내이자 유명 네일 아티스트로 활동 중인 새언니의 작업실을 찾았다.

그는 "우리 새언니다. 새언니가 되기 전부터 알고 지낸 사이"라며 남다른 인연을 소개했다.

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작업실 곳곳을 둘러보던 고소영은 "요즘 인형 같은 손톱이 엄청 유행하지 않나. 여기서 탄생한 거다"라며 새언니의 네일 실력을 자랑했다.

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특히 새언니는 그동안 자신이 담당했던 스타들을 언급해 시선을 모았다.

고소영이 "연예인들도 많이 오지 않느냐"고 묻자 새언니는 "손예진 씨, 송혜교 씨도 가끔 했었고 박민영 씨, 아이유 씨도 했다"고 답했다.

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이어 "거쳐 간 사람들은 정말 많다"고 덧붙였다.

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고소영 역시 오랜 기간 새언니에게 네일 관리를 받아왔다고 밝혔다.

그는 "광고 촬영이나 행사 때마다 원하는 스타일이 정해져 있어서 언니가 늘 출장까지 와서 해줬다"고 말했다.

두 사람의 남다른 가족애도 공개됐다.

고소영은 "처음에는 오빠가 언니만 챙기는 모습을 보고 솔직히 섭섭했다"며 "오빠를 뺏긴 것 같은 느낌도 있었다"고 털어놨다.

그러면서도 "지금은 우리 가족에게 없어서는 안 될 존재"라며 애정을 드러냈다.

새언니 역시 고소영 가족과의 끈끈한 관계를 전했다. 그는 시어머니와 함께 여행을 다니고 일상을 공유할 정도로 가까운 사이라고 밝혀 훈훈함을 자아냈다.

한편 고소영의 새언니는 일본 유학 시절부터 네일아트에 관심을 가졌으며, 현재는 수많은 연예인들이 찾는 유명 네일숍을 운영 중인 것으로 알려졌다.

narusi@sportschosun.com