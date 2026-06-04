랄랄, 딸 구급차 타고 병원行 "영구치 안 날 수도, 턱 봉합은 잘 됐다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 겸 유튜버 랄랄이 딸의 수술 이후 근황을 전하며 팬들을 안심시켰다.

Advertisement

랄랄은 4일 자신의 SNS를 통해 딸 서빈 양의 상태를 전하며 "치과에서 영구치가 안 날 수도 있다고 하더라. 그래도 유치가 빠진 거라 계속 진료를 받아야 할 것 같다"고 밝혔다.

이어 "턱 봉합은 잘 됐다"며 "잘 먹고 잘 잔다. 걱정하지 말라"고 전하며 딸이 곤히 잠든 모습도 함께 공개했다.

앞서 랄랄은 딸의 부상 소식을 알리며 많은 이들의 걱정을 샀다. 그는 같은 날 개인 계정을 통해 "서빈이가 어제 구급차를 타고 성형외과에 가서 턱을 봉합했다"고 밝혔다.

Advertisement

또 "이가 빠져 경과를 지켜봐야 할 것 같다"며 "서빈이는 다행히 잘 버텨주고 있다"고 전했다. 이어 "도움 주신 모든 분들께 감사드린다"고 덧붙였다.

Advertisement

구체적인 사고 경위는 공개되지 않았지만, 딸이 구급차를 타고 병원을 찾았다고 밝히면서 당시 긴급한 상황이 있었던 것으로 추정된다.

소식이 알려진 뒤 팬들은 "아기가 많이 놀랐겠다", "빨리 회복하길 바란다", "큰 부상이 아니라 다행" 등의 반응을 보이며 서빈 양의 빠른 쾌유를 응원했다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com