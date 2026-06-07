차오루, 극한의 아이돌 시절에 눈물 "잠 못 자 온몸 간지러워, 돈도 못 벌고 끔찍"

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[스포츠조선 이우주 기자] 피에스타 차오루가 아이돌 활동 시절을 떠올리며 눈물을 보였다.

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5일 차오루의 유튜브 채널에선느 'SM에서 빅히트로..그리고 스타쉽에서 데뷔한 아이돌 모셔왔어요'라는 제목의 영상이 게재, 보이프렌드 동현이 출연했다.

동현은 보이프렌드로 데뷔하기까지의 과정을 떠올리며 "저는 별 생각이 없었다. 이렇게 하는 게 힘든 건지도 몰랐다. 그냥 앞만 보고 연습실 가고 나는 이걸 해야 하는 사람이구나 싶었다. 데뷔조 엎어지면 이틀 정도 울고 원래 인생은 이런 거구나 했다"고 털어놨다.

차오루는 "만약 다시 돌아가면 연예인할 거냐"고 물었고 동현은 "연습생 때는 좋았다. 데뷔하고 나서 추억들이랑 다 좋은데 너무 바쁘고 너무 힘들어서 그 시절로 돌아가려면 못 돌아 갈 거 같다. 그 스케줄이랑 압박을 어떻게 이겨냈지? 지금 상태로는 못 돌아갈 거 같다. 활동할 때는 잠도 못 자고"라고 털어놨다. 이에 차오루는 "못 자서 온몸이 간지럽지 않냐. 지금 활동은 2주를 하는데 그때는 두 달을 했다"고 밝혔다.

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동현이 "몸이 왜 간지럽냐"고 묻자 차오루는 "잠을 못 자서 메이크업 할 때 가만있지 못한다. 온몸이 간지럽다. 그때 생각하면 긁어서 간지러운 게 아니고 피 안 통하는 느낌이다. 그때 참 끔찍하다. 돈도 못 벌고. 생각하면 더 눈물 난다"고 울컥했다.

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wjlee@sportschosun.com