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차오루, 극한의 아이돌 시절에 눈물 "잠 못 자 온몸 간지러워, 돈도 못 벌고 끔찍"

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차오루, 극한의 아이돌 시절에 눈물 "잠 못 자 온몸 간지러워, 돈도 못 벌고 끔찍"

[스포츠조선 이우주 기자] 피에스타 차오루가 아이돌 활동 시절을 떠올리며 눈물을 보였다.

5일 차오루의 유튜브 채널에선느 'SM에서 빅히트로..그리고 스타쉽에서 데뷔한 아이돌 모셔왔어요'라는 제목의 영상이 게재, 보이프렌드 동현이 출연했다.

동현은 보이프렌드로 데뷔하기까지의 과정을 떠올리며 "저는 별 생각이 없었다. 이렇게 하는 게 힘든 건지도 몰랐다. 그냥 앞만 보고 연습실 가고 나는 이걸 해야 하는 사람이구나 싶었다. 데뷔조 엎어지면 이틀 정도 울고 원래 인생은 이런 거구나 했다"고 털어놨다.

차오루, 극한의 아이돌 시절에 눈물 "잠 못 자 온몸 간지러워, 돈도 못 벌고 끔찍"

차오루는 "만약 다시 돌아가면 연예인할 거냐"고 물었고 동현은 "연습생 때는 좋았다. 데뷔하고 나서 추억들이랑 다 좋은데 너무 바쁘고 너무 힘들어서 그 시절로 돌아가려면 못 돌아 갈 거 같다. 그 스케줄이랑 압박을 어떻게 이겨냈지? 지금 상태로는 못 돌아갈 거 같다. 활동할 때는 잠도 못 자고"라고 털어놨다. 이에 차오루는 "못 자서 온몸이 간지럽지 않냐. 지금 활동은 2주를 하는데 그때는 두 달을 했다"고 밝혔다.

동현이 "몸이 왜 간지럽냐"고 묻자 차오루는 "잠을 못 자서 메이크업 할 때 가만있지 못한다. 온몸이 간지럽다. 그때 생각하면 긁어서 간지러운 게 아니고 피 안 통하는 느낌이다. 그때 참 끔찍하다. 돈도 못 벌고. 생각하면 더 눈물 난다"고 울컥했다.

wjlee@sportschosun.com

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