조현영, '12살차' 전남친 알렉스 언급…공개 연애 후회에도 "화분은 잘못 없어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 레인보우 조현영이 전 남자친구인 알렉스를 간접적으로 언급했다.

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2일 유튜브 채널 '그냥 조현영'에서는 '웸반야마VS치와와'라는 제목의 영상이 게재됐다.

조현영은 인플루언서 고말숙과 서로를 공격하며 긁는 콘텐츠를 진행했다. 고말숙은 연애 코칭하는 조현영에 "당신이 그렇게 잘났으면 지금 결혼식 올리고 애 3명 낳았겠지. 이론은 나도 박사다"라고 밝혔다. 이에 조현영은 "너보단 내가 낫다. 나 연애 잘한다. 너보다는 잘해 이 회피형아"라고 버럭하며 "회피형 다 죽어야 돼"라고 밝혔다.

이에 고말숙은 "나한테 회피형이라 할 게 아니라 언니 만났던 사람들 중에도 회피형 있지 않냐"고 물었다. 조현영이 "누구?"라고 묻자 고말숙은 "언니 뒤에 보면 화분 있는데 그분도 혹시 언니 회피하고 그런 거 아니냐"고 '화분'이라는 노래를 부른 알렉스를 간접 언급했다. 알렉스와 조현영은 2017년 12살 차를 딛고 약 2년간 공개 연애했던 사이.

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이에 당황한 조현영은 "아니다. 화분은 잘못 없다"고 털어놨다. 고말숙은 "언니의 잘못이냐"고 물었고 조현영은 "만나다 보면"이라고 말을 흐렸다.

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조현영은 지난해 SBS 예능프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에 출연해 과거 알렉스와의 공개 연애에 대해 언급한 바 있다.

조현영은 "좋은 추억으로 남아있다"면서도 "제가 그때 한창 주가가 오를 때였는데 열애설이 터지면서 커리어가 고꾸라졌다고 느꼈다. 그래서 안 좋은 기억이 남아있다"고 솔직히 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com