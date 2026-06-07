활동 끝나도 음방 1위, 누구라고? "잇츠 미!"…아일릿, 장기 흥행 질주

사진제공=빌리프랩

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 아일릿(ILLIT)이 공식 활동 종료 이후에도 음악방송 1위 트로피를 추가하며 롱런 흥행을 이어가고 있다.

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아일릿은 지난 6일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서 미니 4집 '마밀라피나타파이(MAMIHLAPINATAPAI)'의 타이틀곡 '잇츠 미(It's Me)'로 1위를 차지했다.

아일릿은 소속사 빌리프랩을 통해 "팬 글릿 덕분에 1위를 할 수 있게 됐다. 정말 행복하고 꿈만 같다"며 "이 기운을 받아 앞으로도 더 열심히 하겠다. 감사하고 사랑한다"라고 소감을 밝혔다.

지난달 5주간의 공식 활동을 마무리했지만 '잇츠 미' 인기는 여전히 현재진행형이다. 이 곡은 6월 5일 기준 국내 주요 음원 플랫폼인 지니 2위, 멜론 3위, 벅스 4위에 오르며 최상위권을 유지했다. 미국 빌보드 최신 차트(6월 6일 자)에서는 '글로벌(미국 제외)' 35위, '글로벌 200' 78위를 기록하며 전주 대비 순위가 상승했다.

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숏폼 플랫폼에서도 강세를 이어가고 있다. 강렬한 비트와 중독성 있는 멜로디, 따라 하기 쉬운 포인트 안무가 입소문을 타며 글로벌 이용자들의 관심을 끌었다.

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'잇츠 미'는 틱톡 뮤직 '바이럴 50' 차트 17위(6월 5일 자)에 올랐으며, 오리지널 사운드를 포함해 해당 음원을 사용한 영상 수는 82만 건을 넘어섰다.

아일릿은 일본 첫 투어 '아일릿 라이브 '프레스 스타트♥' 인 재팬(ILLIT LIVE 'PRESS START♥' in JAPAN)'을 통해 현지 팬들과 만난다. 투어는 6월 13~14일 아이치를 시작으로 오사카, 후쿠오카, 효고, 도쿄 등 일본 5개 도시에서 진행된다. 전 회차 일반 지정석이 조기 매진된 가운데, 일부 공연은 시야제한석과 스탠딩석까지 추가 오픈되며 현지 인기를 입증했다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com