김수현, 1년 만에 광고로 먼저 돌아온다…논란 이후 첫 공식 스케줄

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김수현이 약 1년 만에 연예계 활동을 재개한다.

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8일 소속사 골드메달리스트에 따르면 김수현은 오는 7월 14일 국내에서 필리핀 패션 브랜드 벤치(Bench) 광고 촬영을 진행한다. 지난해 고(故) 김새론과 관련한 각종 의혹이 불거진 이후 사실상 활동을 중단했던 김수현의 공식 일정으로, 복귀 행보에 관심이 쏠리고 있다.

김수현은 지난해 김새론이 미성년자였던 시절부터 교제했다는 의혹과 변제 독촉 논란 등에 휘말리며 활동에 제동이 걸렸다. 당시 그는 긴급 기자회견을 열고 "고인이 성인이 된 이후 교제했다"며 관련 의혹을 전면 부인했다.

이후 김수현 측은 김새론 유족과 유튜브 채널 가로세로연구소 운영자 김세의 대표 등을 상대로 명예훼손 혐의 고소 및 120억 원 규모의 손해배상 청구 소송을 제기했다.

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논란 여파로 김수현을 광고 모델로 기용했던 일부 브랜드들은 계약을 종료했으며, 지난해 공개 예정이었던 디즈니+ 오리지널 시리즈 '넉오프' 역시 공개가 무기한 연기됐다. 또한 프롬바이오, 클래시스, 쿠쿠전자, 트렌드메이커 등 다수 기업이 김수현을 상대로 총 100억 원대 규모의 손해배상 소송을 제기한 것으로 알려졌다.

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하지만 최근 수사 결과가 나오면서 상황은 새로운 국면을 맞았다. 골드메달리스트는 지난 5일 공식 입장을 통해 "경찰 수사 결과 정보통신망법상 허위사실 적시에 의한 명예훼손, 스토킹처벌법 위반, 성폭력처벌법 위반, 강요미수 및 협박 등의 혐의가 인정돼 김세의 대표가 검찰에 구속 송치됐다"고 밝혔다.

특히 경찰은 가로세로연구소 측이 공개했던 카카오톡 대화 내용과 녹취 파일 등에 대해 조작 및 편집 정황이 있다고 판단한 것으로 전해졌다.

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골드메달리스트는 "사건의 직접적인 당사자가 아님에도 불구하고 법이 정한 절차를 기다리던 김수현을 대신해 오랜 시간 목소리를 내어주신 분들께 깊이 감사드린다"며 "수사기관과 사법기관의 공정하고 엄정한 판단에도 감사의 뜻을 전한다"고 밝혔다.

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이번 광고 촬영은 각종 의혹과 법적 공방 속에서 활동을 멈췄던 김수현이 약 1년 만에 공식 스케줄에 나서는 것으로, 향후 차기작 공개와 본격적인 연예계 복귀 여부에도 이목이 집중되고 있다.

olzllovely@sportschosun.com