랄랄, 턱 봉합 수술한 딸 병간호에 갸름해진 얼굴 "살이 절로 빠지네"

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 랄랄이 딸 병간호로 살이 쏙 빠진 모습을 공개했다.
8일 랄랄은 "서빈이가 아프니까 살이 절로 빠지네"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 랄랄이 공개한 사진은 자신의 셀카로, 랄랄은 살이 쏙 빠진 갸름한 모습으로 눈길을 모았다.
앞서 랄랄은 딸이 응급 수술을 받았다고 밝혀 걱정을 자아냈다. 랄랄은 4일 "어제 구급차 타고 성형외과 가서 턱 봉합했다. 이가 빠져서 경과를 지켜봐야 할 거 같다. 서빈이는 다행히 잘 버텨주고 있다"며 딸의 수술 소식을 알렸다.
이후 랄랄은 "치과에서 영구치가 안 날 수도 있다는데 그래도 유치가 빠진 거라 계속 진료 받아야할 거 같다. 봉합은 잘 되었고 잘 자고 잘 잔다. 걱정 마시라"라며 딸이 회복 중인 근황을 공개했다. 정확한 사고 경위가 밝혀지지 않은 가운데, 딸의 회복 소식에도 팬들의 걱정은 계속 이어지고 있다.
한편, 방송인 랄랄은 2024년 11세 연상의 비연예인과 결혼, 같은해 7월 딸을 출산했다. 딸을 출산한 후 랄랄은 "만삭보다 배가 더 나왔다"며 77kg 몸무게를 공개, 다이어트에 집중하고 있다.
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