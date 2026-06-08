랄랄, 턱 봉합 수술한 딸 병간호에 갸름해진 얼굴 "살이 절로 빠지네"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 랄랄이 딸 병간호로 살이 쏙 빠진 모습을 공개했다.

Advertisement

8일 랄랄은 "서빈이가 아프니까 살이 절로 빠지네"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 랄랄이 공개한 사진은 자신의 셀카로, 랄랄은 살이 쏙 빠진 갸름한 모습으로 눈길을 모았다.

앞서 랄랄은 딸이 응급 수술을 받았다고 밝혀 걱정을 자아냈다. 랄랄은 4일 "어제 구급차 타고 성형외과 가서 턱 봉합했다. 이가 빠져서 경과를 지켜봐야 할 거 같다. 서빈이는 다행히 잘 버텨주고 있다"며 딸의 수술 소식을 알렸다.

이후 랄랄은 "치과에서 영구치가 안 날 수도 있다는데 그래도 유치가 빠진 거라 계속 진료 받아야할 거 같다. 봉합은 잘 되었고 잘 자고 잘 잔다. 걱정 마시라"라며 딸이 회복 중인 근황을 공개했다. 정확한 사고 경위가 밝혀지지 않은 가운데, 딸의 회복 소식에도 팬들의 걱정은 계속 이어지고 있다.

Advertisement

한편, 방송인 랄랄은 2024년 11세 연상의 비연예인과 결혼, 같은해 7월 딸을 출산했다. 딸을 출산한 후 랄랄은 "만삭보다 배가 더 나왔다"며 77kg 몸무게를 공개, 다이어트에 집중하고 있다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com