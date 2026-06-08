김지석, 띠동갑 ♥이주명 향한 공개 애정...“비밀 연애 때 들킬까 봐”

사진=방송 캡처/스포츠조선DB

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김지석이 공개 열애 중인 배우 이주명의 휴대폰 저장명을 공개하며 달달한 연애 비하인드를 전했다.

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8일 SBS '아니근데진짜' 측은 "진선규X김지석 로맨틱한 와이프 애칭 저장에 혼자 잔뜩 언짢아진 탁재훈"이라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

영상 속 김지석은 "휴대폰에 여자 친구를 어떻게 저정해놨냐"는 질문에 "'주작가'라고 저장했다"라고 솔직하게 털어놨다.

김지석은 현재 12살 연하 배우 이주명과 공개 열애 중이다. 두 사람은 지난 2024년 8월 열애 사실을 인정하며 공식 커플이 됐다. 특히 이주명은 열애 공개 후 김지석의 소속사로 이적해 주목받기도 했다.

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김지석은 "비밀 연애할 때 이름 들키면 안 돼서 '주작가'로 저장했다"라며 "그때 이후로 못 바꿨다"고 말한 뒤 쑥스러운 듯 고개를 숙여 웃음을 자아냈다. 이를 들은 이수지는 "작가님이 아침부터 계속 전화가 온다"라며 놀려 웃음을 안겼다.

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이상민은 자신의 아내를 휴대폰에 "'해결사'라고 저장했다"라고 밝혔다. 이를 들은 이수지는 "빚 갚아준 사람 같은 느낌"이라고 말했고, 곧바로 탁재훈이 "상민아, 신세 졌다고 결혼하는 건 아니다"라고 거들며 폭소를 유발했다.

당황한 이상민은 "그런 해결사가 아니다"라고 해명해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

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anjee85@sportschosun.com