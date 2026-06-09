‘금쪽이’ 출연 父, 언중위 제소 결과 공유하며 전한 심경 “인생 최악의 경험”

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[스포츠조선 조민정 기자] 채널A '요즘 육아-금쪽같은 내 새끼'에 출연했던 가족의 아버지가 언론중재위원회 조정 결과를 공개하며 다시 한번 억울함을 호소했다.

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해당 글을 작성한 글쓴이는 8일 자신의 SNS에 언론중재위원회 조정 결과가 담긴 사진과 함께 장문의 글을 게재했다. 공개된 사진에는 언론중재위원회가 기사 제목과 내용 일부에 대해 정정보도 및 삭제 조치를 권고한 내용이 담겼다.

아버지는 "몇 차례 거절했음에도 좋은 취지의 방송이라고 설명해 출연했지만 실제 방송은 전혀 그렇지 않았다"고 주장했다. 이어 "그로 인해 가족은 큰 피해와 고통을 겪었다"며 "무엇보다 아이들이 받은 상처를 어떻게 설명해야 할지 아직도 모르겠다"고 토로했다. 그러면서 "'금쪽같은 내 새끼' 출연은 내 인생 최악의 경험"이라고 덧붙였다. 댓글을 통해서는 "부디 저 같은 피해자가 더 나오지 않길 바란다"고 적으며 심경을 전했다.

해당 가족은 지난 3월 방송된 '딸바보 아빠의 차별로 고통받는 6세 아들' 편에 출연했다. 당시 방송 이후 아버지는 "방송사가 먼저 섭외를 제안했다"며 "아들을 차별하는 가정이라는 설정 역시 제작진이 정한 것"이라고 주장해 논란이 됐다. 또 "실제로는 아들과 매우 가까운 관계"라며 "방송 편집 과정에서 오해가 생겼다"고 반박했다. 특히 "아들이 징그러워서 괜히 낳았나"라는 방송 속 발언 역시 서로 다른 맥락의 이야기가 편집 과정에서 연결된 것이라고 해명했다. 아버지는 방송 이후 초등학교 1학년 딸이 학교에서 "금쪽이였냐", "나쁜 아이였냐" 등의 질문을 받으며 힘들어했다고 밝히기도 했다.

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이번 게시물에는 시청자들의 공감 댓글도 이어졌다. 한 누리꾼은 "이 프로그램은 폐지했으면 좋겠다. 멀쩡한 가족을 시청률 때문에 이용하는 것 같다"고 적었고 또 다른 누리꾼들은 "아이들 상처가 제일 안타깝다", "가족이 받은 고통이 얼마나 컸을지 짐작된다" 등의 반응을 보였다.

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한편 채널A '요즘 육아-금쪽같은 내 새끼'는 오은영 박사가 출연해 부모와 자녀의 갈등을 상담하는 프로그램이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com