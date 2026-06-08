차가원 측 변호사, 이승기 ‘라누보 입성’ 감사문자 공개 역공···“하나하나 까겠다”

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[스포츠조선 조민정 기자] 차가원 피아크그룹 회장 측 법률대리인인 현동엽 변호사가 직접 유튜브 채널을 개설하고 MBC 'PD수첩'과 이승기를 둘러싼 의혹에 대한 반박을 예고했다.

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8일 현동엽 변호사는 새 유튜브 채널 '현동엽의 Highest Guard'를 개설하고 'MBC와 이승기의 한남동 '전세사기'의 비밀'이라는 제목의 첫 예고 영상을 공개했다.

공개된 영상은 오는 11일 공개 예정인 'MBC와 이승기의 한남동 전세사기 의혹' 편의 티저 영상이다. 영상에서 현 변호사는 최근 제기된 한남동 전세사기 의혹에 대해 강한 의문을 제기했다.

그는 "이 사건이 단순한 전세사기 사건이 아닐 수 있다"며 "전속계약 해지를 목적으로 기획된 사건일 가능성도 살펴봐야 한다"고 주장했다. 이어 이승기와 차가원 회장, 그리고 관련 인물들이 전세사기 공범으로 몰리고 있는 상황에 대해 반박 입장을 내놨다.

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특히 공개된 예고편에는 이승기가 차가원 회장에게 보낸 것으로 보이는 메시지 내용도 일부 포함됐다. 공개된 대화에는 "드디어 라누보 완전히 입성했습니다", "정말 집 너무 좋구요", "라누보 입성하게 해주셔서 감사해요 회장님", "모여 살게 되니까 안정감이 있네요" 등의 내용이 담겼다. 또 이승기로 추정되는 인물은 "시터 이모가 집이 너무 좋아서 제 딸이 더 사랑스러워 보인다고 한다"며 만족감을 드러낸 것으로 보인다.

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현동엽 변호사는 해당 메시지를 근거로 방송과 언론을 통해 알려진 내용과 다른 정황이 존재한다고 주장하며 본편에서 관련 내용을 공개하겠다고 예고했다. 다만 해당 메시지의 작성 경위와 전체 맥락은 공개되지 않은 상태다.

여기에 차가원 회장의 휴대전화 포렌식 결과를 언급하며 추가 폭로도 예고했다. 현 변호사는 "휴대전화 포렌식을 통해 확보한 자료를 토대로 사건의 실체를 하나씩 공개하겠다"며 "엔터테인먼트 업계에 적지 않은 파장이 있을 것"이라고 주장했다.

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해당 영상은 최근 MBC 'PD수첩'이 방송한 'MC몽과 회장님의 K팝 영업비밀' 편에 대한 후속 대응 성격으로 해석된다. 앞서 'PD수첩'은 원헌드레드 정산금 논란과 차가원 회장을 둘러싼 여러 의혹과 이승기의 한남동 전세 계약 문제 등을 집중 조명한 바 있다.

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이후 차가원 측은 "방송 내용 상당 부분이 사실과 다르다"며 강하게 반발해왔다. 특히 현동엽 변호사는 최근 "변호사 자격증을 걸고 싸우겠다. 누가 거짓말을 하는지 보자"고 밝히며 법적 대응과 반박 영상 공개를 예고한 바 있다.

한편 차가원 회장 측이 직접 유튜브 채널까지 개설하며 반격에 나선 가운데 오는 11일 공개될 본편 내용에 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com