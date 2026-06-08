롯데 '양의지급 천재' 컴백인가 → 코치 포함 4명 2군행! 1군 포수 1명 남았다

11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 올스타전, 남부올스타 롯데 포수 박재엽이 마스크를 쓰고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.11/

11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 올스타전, 7회초 2사 1루 남부올스타 롯데 박재엽이 타격을 하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.11/

18일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 경기, 2회말 2사 1,2루 롯데 박재엽이 선제 3점홈런을 치고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.06.18/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 야구 없는 월요일 대거 4명을 1군에서 제외했다. 특히 포수가 1명 밖에 안 남았다. 유망주 박재엽이 등록될 가능성이 매우 높다.

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롯데는 8일 김현욱 코치를 비롯해 베테랑 내야수 김민성, 투수 정성종, 포수 정보근을 말소했다.

김태형 롯데 감독 판단 하에 코치진 이동이 다시 일어날 것으로 보인다.

눈길을 끄는 자리는 포수다.

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롯데는 올 시즌 유강남 손성빈 체제로 안방을 운영했다. 유강남은 타격 슬럼프에 빠져 3일 2군으로 내려갔다. 이날 정보근이 1군에 올라왔다가 5일 만에 다시 제외된 것.

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1군 엔트리에 포수는 최소 2명이 필요하다. 유강남은 아직 10을 못 채웠다.

그렇다면 남은 후보는 박재엽이다. 박재엽은 작년에 데뷔한 신예다. 개성중 부산고 출신 로컬보이다. 2025 신인드래프트 4라운드 34번에 뽑혔다. 프로 세 번째 경기 만에 3점 홈런을 폭발하며 눈도장을 꾹 찍었다. 김 감독이 "19세 양의지 보다 낫다"고 극찬을 했을 정도다. 김 감독은 최근에도 미래 롯데 안방은 손성빈과 박재엽이 이끌어야 한다고 기대했다.

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박재엽은 3월 손목을 다쳐서 고생했다. 4월 말부터 훈련을 재개, 5월 30일 퓨처스리그에 출전했다. 박재엽은 퓨처스리그 8경기 1홈런 타율 2할7푼8리를 기록했다.

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롯데는 한편 8일부터 10일까지 일본프로야구 요미우리 자이언츠와 교류전을 펼친다.

조원우 코치가 인솔자로 출국했다. 롯데는 유망주들이 일본 야구 문화와 훈련 방식 및 철저한 자기 관리 분위기를 습득하도록 꾸준히 교류 프로그램을 운영하고 있다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com