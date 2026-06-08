'참교육' 극성母에 "욕 날리며 잘 봤다"...김희철, 과몰입 인증

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 김희철이 넷플릭스 시리즈 '참교육'에 과몰입한 후기가 화제다.

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지난 7일 배우 박지연은 "5화 우진어머니로 참여하였습니다. 의미 있는 이야기를 다루고 있는 작품이라 더 신중하게 작업에 임했습니다. 많은 관심부탁드려요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개한 사진에는 '참교육'에 참여했던 박지연의 모습이 담겼다. 그런 가운데, 특히 박지연의 게시글에 김희철의 반응이 눈길을 끌었다.

김희철은 "아 여기에도 욕 할 뻔... 쌍욕 날리며 잘 봤습니다"라고 이야기 했다. '참교육' 5화에 참여한 박지연은 아이를 과잉 보호하는 극성 학부모 우진 엄마 역을 맡았다. 극중 초등학교 교사에게 악성 민원을 일삼고 근거 없는 아동학대 신고를 하는 등의 행동으로 시청자들의 분노를 샀다.

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한편 '참교육'은 선넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교권과 교육현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 이야기다. 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈 등이 출연한다.

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olzllovely@sportschosun.com