[오피셜]"붉은악마 다시 물결" KFA, 12일→19일→25일 서울 광화문광장 월드컵 거리응원 개최

2018 러시아 월드컵 조별리그 마지막 경기인 한국과 독일의 경기가 펼쳐진 28일 서울 영동대로에서 거리응원이 진행됐다. 경기를 지켜보던 축구팬들이 2대0 승리가 확정되자 환호하고 있다.영동대로=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2018.06.28/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]서울 광화문 광장이 다시 한번 '붉은악마'로 물결친다.

Advertisement

대한축구협회(KFA)가 공식파트너인 KT, 축구 국가대표팀 공식 서포터즈 붉은악마와 함께 12일, 19일, 25일 총 3회에 걸쳐 '광화문광장 거리응원' 행사를 개최한다. 홍명보호는 12일 체코, 19일 멕시코, 25일 남아공과 2026년 북중미월드컵 A조 조별리그 1~3차전을 치른다.

광화문광장 일대는 메인 무대와 릴레이 스크린를 배치, 팬들이 안전하고 질서 있게 응원에 집중할 수 있는 공간으로 조성될 예정이다. 경기는 KT 광화문빌딩 웨스에 설치된 대형 미디어월 2기를 통해 생중계된다.

체험형 팝업 공간도 운영된다. KT 광화문빌딩 웨스트 2층 KT 온마루에는 '대한민국 축구국가대표팀 팝업'이 마련된다. 대한축구협회와 KT가 공동으로 마련한 공간으로, 협회가 보유한 축구 유산을 직접 경험할 수 있는 '헤리티지 존'이 구성된다.

Advertisement

'헤리티지 존'에서는 한국 축구의 역사를 한자리에서 만날 수 있다. 역대 월드컵 참가를 기념하는 기념패 10점이 한자리에 공개된다. 대한민국 대표팀이 착용했던 역대 월드컵 유니폼도 전시된다. 2002년부터 2022년까지 대한민국 축구의 주요 순간을 담은 월드컵 사진 구역이 운영되고, 대한축구협회 공식 MD 존에서는 국가대표 관련 공식 굿즈를 전시한다.

Advertisement

헤리티지 존 외에도 KT의 AI 기술을 활용한 체험존이 함께 운영된다. 'AX 로봇 드로잉'에서는 관람객 사진을 AI 로봇이 캐리커처로 제작하며, 'AX 포토 어시스트'에서는 갤럭시 S26의 포토 어시스트 기능으로 응원 콘셉트 이미지를 생성할 수 있다.

팝업 공간 내에는 관람객이 직접 입력한 응원 메시지가 미디어 스크린에 구현되는 '응원 메시지 미디어월'과 붉은색 의류·스카프 등에 와펜을 부착해 응원 굿즈를 제작하는 '붉은악마 커스텀 DIY' 및 키링 만들기 체험도 제공된다. 현장에서 미디어월에 작성된 응원 메시지는 멕시코 현지 대표팀 선수단에게 전달될 계획이다.

Advertisement

대한축구협회 관계자는 "이번 행사는 거리응원을 통해 하나 된 국민의 열기를 확인하고, 헤리티지 팝업을 통해 대한민국 축구의 역사와 자긍심을 팬들과 함께 나누고자 기획되었다"며, "광화문 현장에서 대표팀을 향한 열정적인 응원을 보내주시길 바란다"고 밝혔다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com