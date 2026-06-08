축구지도자협회, 정몽규 회장 사임 관련 공식입장 "월드컵 앞두고 국민적 화합 절실...코칭스태프 향한 '비판을 위한 비판' 자제해야"[오피셜-전문]

정몽규 대한축구협회장

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[스포츠조선 전영지 기자](사)한국축구지도자협회(이하 지도자협회)가 최근 정몽규 대한축구협회장의 월드컵 종료 후 사임 발표 이후 축구계의 화합을 촉구하는 성명서를 냈다. .

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지도자협회는 8일 오후 성명서를 통해 정 회장의 사퇴와 관련한 다양한 목소리를 존중하면서도, 2026년 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵이라는 중차대한 국제대회를 앞둔 현 시점에서 지나친 갈등과 대립은 국익과 한국 축구 발전에 도움이 되지 않는다며 강력한 우려를 표명했다.

지도자협회는 "국가대표팀의 안정적인 운영과 경쟁력 강화를 위해 모두가 힘을 모아야 할 중요한 시기에 이번 사퇴가 이루어진 점은 아쉬움과 유감"이라면서, 최근 국가대표팀 코칭스태프를 향한 일부 지나친 비판과 논란에 대해 경계의 목소리를 냈다.

지도자협회는 "건전한 비판과 견제는 한국 축구 발전을 위해 반드시 필요하지만, 사실관계에 근거하지 않은 무분별한 비난과 특정 목적을 가진 과도한 여론몰이는 선수단과 코칭스태프에게 치명적인 부담을 준다"고 지적했다. 이는 결국 국가대표팀의 경기력 저하와 경쟁력 약화로 이어질 수 있다고 우려했다.

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또한 축구 행정에 대한 외부의 관심은 필요하나 "국제대회를 준비하는 과정에서 지나친 외부 개입과 과도한 압박은 대표팀의 자율성을 저해할 수 있다"면서 "책임 있는 견제와 함께 축구의 전문성이 존중되는 환경이 먼저 마련돼야 한다"고 강조했다.

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지도자협회는 "대한민국 축구는 특정 개인이나 단체의 것이 아닌 모든 국민의 자산"이라면서 "지금은 갈등보다는 다가오는 월드컵의 성공적인 준비를 위해 축구계의 화합과 단결이 필요한 때"라며 태극전사들을 위한 아낌없는 응원을 당부했다. 아래는 지도자협회의 성명서 전문이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com.

[성명서]

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한국축구지도자협회는 최근 정몽규 대한축구협회장의 사퇴와 관련하여 다양한 의견이 존재함을 인정하고 이를 존중합니다.

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다만, 2026 FIFA 월드컵을 앞두고 국가대표팀의 안정적인 운영과 대한민국 축구의 경쟁력 강화를 위해 모두가 힘을 모아야 할 중요한 시기에 이번 사퇴가 이루어진 점에 대해서는 아쉬움과 유감을 표합니다.

최근 국가대표팀 코칭스태프를 둘러싼 지나친 비판과 논란이 지속되고 있는 현실 또한 우려하지 않을 수 없습니다. 건전한 비판과 견제는 한국 축구 발전을 위해 반드시 필요하지만, 사실관계에 근거하지 않은 무분별한 비난과 과도한 여론몰이는 선수단과 코칭스텝의 정상적인 업무 수행에 부담을 줄 수 있으며, 결과적으로 국가대표팀 경쟁력 약화로 이어질 수 있습니다.

아울러 축구 행정과 대표팀 운영에 대한 외부의 관심과 감시는 필요하지만, 국제대회를 준비하는 과정에서 지나친 외부 개입과 과도한 압박은 대표팀의 안정적인 운영을 저해할 수 있다는 점 또한 신중하게 고려되어야 합니다.대한민국 축구의 발전을 위해서는 책임 있는 견제와 함께 축구 전문성과 자율성이 존중되는 환경이 마련되어야 할 것입니다.

특히 국가대표팀은 다가오는 월드컵을 향해 중요한 준비과정을 진행하고 있습니다. 지금은 갈등과 대립보다 대한민국 축구의 성공적인 월드컵 준비를 위해 모두가 힘을 모아야 할 때입니다. 선수단과 코칭스태프가 오직 경기력 향상과 대회 준비에 집중할 수 있도록 축구계와 국민 여러분의 관심과 성원을 부탁드립니다.

대한민국 축구는 특정 개인이나 특정 단체의 것이 아닌 모든 국민의 자산입니다. 이에 한국축구지도자협회는 대한민국 축구의 미래와 국가대표팀의 성공을 위해 축구계의 화합과 단결을 촉구합니다.

아울러, 그간 논란의 중심에 있었던 대한축구협회 또한 조속한 안정화와 미래지향적인 운영을 통해 열렬히 지지해 준 국민과 축구팬들의 기대에 부응해 주기를 기대합니다.

우리 축구지도자협회는 앞으로도 현장 지도자들과 함께 대한민국 축구 발전과 대표팀 경쟁력 강화를 위해 최선을 다할 것을 약속드립니다.

2026년 6월 8일

(사)한국축구지도자협회