기안84, 퇴사 직원에 위로금 이어 또 통 큰 지원 "몸 많이 무너져..살 빼면 300만원"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84가 퇴사한 직원들의 건강 회복을 위해 특별한 프로젝트를 기획했다.

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8일 유튜브 채널 '인생84'에는 '퇴사한 직원들 리즈 시절 되찾아주기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 기안84는 퇴사한 직원 송은 씨, 지은 씨를 위해 6주간 '리즈 프로젝트'를 하게 됐다고 밝혔다. 그는 "한 달 전 퇴사한 친구들이 사무실에 놀러 와서 오랜만에 봤는데 몸이 많이 무너져 있어서 옆에서 계속 잔소리했다"고 말했다.

이어 "내가 계속 말로만 할 게 아니라 진짜 그들이 변한 모습을 개인적으로도 보고 싶고, 그렇게 해서 건강해 지면 그 친구들에게도 좋고 '인생84' 보는 분들한테도 동기부여가 될 수 있을 거 같아서 같이 늙어가는 처지에 도움이 됐으면 좋겠다고 생각해서 하게 됐다"고 설명했다.

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기안84는 두 사람이 정해진 기간 안에 목표를 달성할 경우 상금 300만 원과 개인 유튜브 홍보 30초, 보디 프로필 촬영 지원 등의 혜택을 내걸었다. 상금 이야기가 나오자 두 사람은 "갑자기 의지가 생겼다", "지금부터 시작해도 되냐"며 의욕을 드러냈다.

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기안84는 "나도 옛날에 방송에서 보디 프로필 찍자고 해서 그때 처음으로 운동을 되게 열심히 했다. 그때 관성으로 계속 운동해서 지금까지 온 거다. 동기부여가 필요하다"고 말했다.

이후 기안84는 두 사람을 자신이 다니는 헬스장으로 데려가 인바디 측정을 진행했다. 측정 후 지은 씨는 8kg 감량을 목표로 세웠고, 송은 씨는 3kg 감량과 근육량 증가를 목표로 정했다.

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기안84는 본격적으로 운동에 나선 두 사람에게 "뛸 때는 괴로운데 뛰고 나서 기분이 좋다. 변화된 내 모습은 돈 주고도 얻을 수 없다. 상금이 중요한 게 아니고 건강 얻으면 그 돈이 뭐가 의미 있겠냐. 그게 3천만 원이고, 3억 원이다. 한약 같은 거라고 생각해라"라고 조언했다.

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그러나 두 사람은 첫날부터 이어진 고강도 운동에 "300만 원 포기하겠다"고 하소연해 웃음을 자아냈다. 이에 기안84는 "6주 동안 운동할 수 있게 일주일에 10만 원씩 주겠다"며 "중간 점검은 7월 중순에 하겠다"고 말했다. 이어 "잘되면 너네한테도 좋고, 나는 나대로 너희의 변한 모습을 찍고 싶다"고 덧붙였다.

그러자 두 사람은 다시 의지를 다지며 "사장님이 좋은 기회 만들어 주셨으니까 노력하겠다"고 각오를 밝혔다.

한편 기안84는 지난해 6년간 함께 일한 송은 씨가 퇴사하자 거액의 위로금을 건넨 사실이 알려져 화제가 된 바 있다.