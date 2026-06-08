'ML 대신 KBO' 전체 1순위 유력! 10개 구단 스카우트 앞에 공 던진다…고교 VS 대학 라인업 전격 공개

10일 서울 목동구장에서 열린 제80회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 부산고와 대구상원고의 준결승전. 8회말 구원 등판한 하현승이 투구하고 있다. 목동=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.10/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 올해로 네 번째. 고교 대학 올스타전 선발 라인업이 공개됐다.

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한화 이글스와 대한야구소프트볼협회(KBSA)가 주최하는 '제4회 고교대학 올스타전'이 8일 대전 한화생명볼파크에서 열린다.

경기에 앞서 대학 올스타와 고교 올스타 라인업이 공개됐다.

대학 올스타는 현빈(좌익수)-김경환(중견수)-김종우(우익수)-김동주(포수)-박정훈(지명타자)-강도현(1루수)-신경헌(2루수)-유은종(유격수)-이정호(3루수)가 선발로 나온다. 선발투수는 중앙대 김도윤이 나온다.

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김도윤은 올해 7경기에서 18⅓이닝을 던져 평균자책점 3.50을 기록했다.

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고교 올스타는 메이저리그 제안을 뿌리치고 KBO리그 잔류 선언을 한 하현승이 선발로 등판한다. 박보승(중견수)-노민혁(지명타자)-엄준상(유격수)-이호민(3루수)-황성현(우익수)-배종윤(좌익수)-김지우(1루수)-남현우(2루수)-원지우(포수)이 선발로 나온다.

하현승은 올 시즌 8경기에 나와 24이닝을 던져 평균자책점 0으로 괴력을 뽐냈다. 메이저리그 구단의 제의를 받았지만, KBO리그 신인드래프트 참가 의사를 밝혔다. 전체 1순위가 유력한 상황.

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이날 대전한화생명볼파크에는 프로 10개 구단 스카우트는 물론 복수의 메이저리그 스카우트가 왔다. 고교 및 대학 유망주에게는 최고의 쇼케이스 무대가 될 전망이다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com