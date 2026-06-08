김신영, 허세 심했던 과거 반성 "방송국 시스템 엎어버리겠다고..최악"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 김신영이 과거 자신의 모습을 떠올리며 반성했다.

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8일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "세상과 맞서 싸우려고 했던(?) 김신영. 과거 본인의 모습을 반성한 순간"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김신영은 고(故) 전유성이 자신에게 남긴 조언을 떠올리며 "'너무 앞장서 가지 말고 사람들이랑 제발 손잡고 좀 가'라고 하셨다"고 말했다. 이어 "맨날 혼자 꽂혀서 김다비 이모 한다고 혼자 망원시장 가서 (소품) 다 사고 그런 것들이 외로워 보였던 거 같다"고 회상했다.

또 김신영은 "그때는 맨날 입버릇처럼 말했던 게 '은퇴'였다. 사춘기 아이처럼 엇나가려고 했던 거 같다"며 "요즘은 100% 즐긴다. 사람들 오랜만에 보고 이제는 편하다"며 달라진 마음가짐을 밝혔다.

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그러면서 "옛날에는 '부당해. 이 방송국 시스템 엎어버릴 거야', '세상과 싸우겠어. 내 후배들 생각해서 전진!', '이게 맞다고 생각하냐. 타당하지 않다', '개그맨 무시하냐. 희극인이 비극도 알고 희극도 알아야 코미디언이다'라고 말하곤 했다"고 떠올렸다. 이어 "(지금 생각하면) 최악이다. 허세였다. 너무 싫다"고 털어놓으며 반성했다.

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이를 들은 유재석은 웃음을 터뜨리며 "너무 잘 안다"고 공감해 웃음을 자아냈다.