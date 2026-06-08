'양의지 압도적 1위' 두산 무려 9명 선두, KIA 김호령 1300표차 탈락 위기[올스타 팬투표 1차]

4일 잠실구장에서 열린 두산과 한화의 경기. 2회말 1사 두산 양의지가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.04/

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[스포츠조선 김민경 기자] 두산 베어스 포수 양의지가 올스타전 '베스트12' 팬 투표 1차 중간 집계 결과 득표 1위에 올랐다.

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KBO는 8일 '2026 신한 SOL KBO 올스타전 베스트12 팬 투표 1차 중간 집계 결과 드림 올스타 포수 부문 후보 두산 양의지가 득표 1위를 차지했다. 양의지는 7일 오후 2시 기준, 투표가 진행된 3개 채널(KBO 홈페이지, KBO 앱, 신한 SOL뱅크 앱) 합산 83만6546표를 얻었다. 전체 159만3982표 중 약 52.5%의 득표율'이라고 알렸다.

2018년 올스타전 팬 투표에서 최다 득표(48만 4185표, 득표율 57.5%) 영예를 안았던 양의지는 이번에도 팬들의 지지를 앞세워 개인 2번째 팬 투표 최다 득표를 노린다.

1차 중간집계 최다 득표 2위는 양의지의 팀 동료 두산 손아섭이 차지했다. 드림 올스타 지명타자 부문에서 76만6947표를 획득해 양의지와 6만 9599표 차이다. 앞서 6차례 올스타 베스트에 선정됐던 손아섭은 지명타자로는 처음으로 올스타 베스트12를 노린다.

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드림 올스타에서는 두산이 뚜렷한 강세를 보이고 있다. 선발투수 부문 곽빈, 중간투수 부문 김정우, 마무리투수 부문 이영하가 투수 부문 중간 집계 1위를 싹쓸이했다. 포수 부문 양의지, 2루수 부문 박준순, 유격수 부문 박찬호가 각 부문 1위를 달렸다. 외야수 부문에도 정수빈(외야수 1위), 김민석(외야수 3위), 지명타자 부문에도 손아섭이 강세다.

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삼성은 1루수 부문 디아즈, 외야수 부문 구자욱(외야수 2위) 등 2명을 올려놓아 두산의 뒤를 이었다. SSG는 최정이 3루수 부문에서 최다 득표에 이름을 올렸다.

나눔 올스타에서는 LG가 가장 많은 포지션별 중간 집계 1위를 배출했다. 선발투수 부문 송승기를 필두로 1루수 부문 오스틴, 2루수 부문 신민재, 유격수 부문 오지환, 외야수 부문 박해민(외야수 1위)이 이름을 올렸다.

18일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 김호령이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.18/

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 6회말 2사 2,3루 문현빈이 2타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.23/

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KIA는 중간투수 부문 정해영, 마무리투수 부문 성영탁, 3루수 부문 김도영, 외야수 부문 박재현(외야수 2위)이 득표 1위를 달리고 있고, 한화는 포수 부문 허인서, 외야수 부문 문현빈(외야수 3위), 지명타자 부문 강백호 등 3명이 득표 선두를 질주하고 있다.

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가장 경쟁이 치열한 부문은 어디일까. 상위 3명이 선발되는 외야수 부문에서 나눔 올스타 4위 KIA 김호령이 52만6870표를 얻어 3위 한화 문현빈(52만8226표)을 1300여표 근소한 차이로 쫓고 있다.

나눔 포수 부문 또한 치열하다. 한화 허인서가 53만56표로 1위를 달리고 있는 가운데, LG 박동원이 51만5890표로 무섭게 추격하고 있다. 두 선수의 격차는 1만4166표에 불과하다.

100만 관중부터 500만 관중 돌파까지 매번 역대 최소 경기 신기록을 쓰고 있는 2026 시즌 KBO리그의 열기는 올스타 팬 투표에도 반영됐다. 1차 중간 집계 결과 총 투표수 159만3982표로, 2025 올스타전 1차 중간 집계 때의 137만2012표 보다 약 16.2% 증가했다.

2026 KBO 올스타전에 출전할 베스트12를 뽑는 팬 투표는 오는 23일 오후 2시까지 진행되며, 2차 중간 집계 결과는 오는 15일 발표된다. 팬 투표(70%)와 선수단 투표(30%) 결과를 합산한 최종 베스트12 명단은 오는 24일 발표할 예정이다.

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com