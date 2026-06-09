제니, 치아에 다이아 박았는데···누리꾼 “충치인 줄” 뜻밖의 갑론을박

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 블랙핑크 제니가 미국 대형 음악 페스티벌 무대에서 신곡을 최초 공개한 가운데 무대 위에서 선보인 독특한 치아 장식 '그릴즈(Grillz)'가 뜻밖의 화제를 모으고 있다.

Advertisement

제니는 지난 7일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌 2026'의 마지막 헤드라이너로 무대에 올랐다. 이날 제니는 '필터(Filter)'를 시작으로 '댐 라이트(Damn Right)', '만트라(Mantra)', '핸들바(Handlebars)', '라이크 제니(Like JENNIE)' 등 총 17곡을 선보이며 약 60분간 공연을 펼쳤다. 특히 아직 공개되지 않은 신곡 무대까지 최초로 선보이며 현지 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

하지만 공연 직후 SNS와 온라인 커뮤니티에서는 음악만큼이나 제니의 치아 장식에 관심이 집중됐다.

제니는 무대에서 블루 로즈 문양이 새겨진 그릴즈를 착용하고 등장했다. 반짝이는 치아 장식이 조명과 어우러지며 강렬한 존재감을 드러냈다. 해당 그릴즈는 미국 LA에서 활동 중인 프라이빗 주얼러 마크 크루즈(Mark Cruz)가 제작한 것으로 알려졌다.

Advertisement

마크 크루즈는 SNS를 통해 "제니와 함께 거버너스 볼 무대를 위해 새로운 작품을 만들었다"며 "블루 로즈 에나멜 장식과 VVS1 등급 다이아몬드를 세팅한 완전 맞춤형 14K 화이트 골드 피스"라고 소개했다. 특히 블루 로즈는 제니가 평소 애정을 드러내온 상징적인 꽃으로 알려져 팬들의 관심을 끌었다.

Advertisement

다만 온라인 반응은 엇갈렸다. 일부 팬들은 "제니가 하니까 또 유행하겠다", "블루 로즈 디테일이 너무 예쁘다", "힙한 스타일링의 정점", "역시 패션 아이콘"이라며 호평을 보냈다.

반면 "멀리서 보면 충치처럼 보인다", "이가 썩은 줄 알았다", "가까이서 보면 예쁜데 멀리서 보면 부담스럽다", "제니라서 소화하는 것 같다" 등의 반응도 이어졌다.

Advertisement

실제로 온라인 커뮤니티에는 "투스젬인 줄 알았는데 충치처럼 보여 놀랐다", "힙하긴 한데 호불호는 갈릴 듯", "옷은 예쁜데 그릴즈는 잘 모르겠다"는 의견이 올라오며 갑론을박이 벌어졌다.

Advertisement

한편 제니는 '더 거버너스 볼 2026' 이후 덴마크 로스킬데 페스티벌, 폴란드 오프너 페스티벌, 스페인 매드 쿨 페스티벌, 미국 롤라팔루자 시카고, 일본 서머 소닉 2026 등 글로벌 페스티벌 무대에 연이어 오를 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com