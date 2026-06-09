31기 경수♥순자, 현커 되더니 럽스타 폭주..비밀 연애 시절 커플 셀카 공개

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 31기 경수와 순자가 '럽스타그램'으로 애정을 과시했다.

Advertisement

31기 경수는 8일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "전지훈련 (26.03.27)"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 경수와 순자가 비밀 연애를 하던 시절 모습이 담겼다. 러닝복 차림의 두 사람은 함께 운동을 즐기며 다정한 분위기를 자아냈다.

경수와 순자는 커플 셀카는 물론 서로의 사진을 찍어주고 손 하트 포즈를 취하는 등 애정 가득한 모습을 보여 눈길을 끌었다.

Advertisement

이를 본 순자는 "구례잇"이라는 댓글을 남기며 해당 사진이 구례에서 촬영된 것임을 알렸다. 이어 자신의 SNS에 "오빠 내가 구례 미방분 풀어도 될까?"라는 글과 함께 경수의 뒷모습이 담긴 사진을 올렸다.

Advertisement

이에 경수는 순자의 게시물을 리그램 한 뒤 "안 된다면?"이라는 답글을 남기는 등 알콩달콩한 '럽스타그램'을 이어가며 달달한 분위기를 자랑했다.

한편 경수와 순자는 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 방송에서 최종 커플이 된 데 이어 현실 커플로 발전해 많은 응원을 받고 있다.