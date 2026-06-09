마마무, 에어백 터진 교통사고에도 '위약금 3배' 때문에 행사 강행 "죽은 줄 알았다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 마마무가 과거 교통사고 당시에도 스케줄을 강행해야 했던 아찔한 일화를 털어놨다.

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8일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 마마무 솔라, 문별, 화사, 휘인이 게스트로 출연한 영상이 올라왔다.

이날 솔라는 자신이 대문자 T(이성형), 나머지 세 멤버는 전형적인 F(감성형) 성향이라며 과거 교통사고 당시 상황을 언급했다. 솔라는 "단체로 행사를 가다가 사고가 났다. 정말 다행히 모두가 크게 다치지 않았다. F 셋은 난리가 났는데 나는 가만히 앉아서 행사 위약금에 대한 생각이 났다"고 말했다.

이어 솔라는 "멤버들 상태를 체크하고 회사에 전화해서 상황을 전달했다. 회사에 '내가 봤을 때 멤버들이 다치진 않았지만 놀란 거 같고 병원을 가야 한다'고 했다. 이후에 곧바로 응급실을 갔다. 아프면 어쩔 수 없지만 다들 괜찮다고 하면 위약금 3배를 무는 것보다 행사를 가는 편이 좋겠다고 했다. 그래서 멤버들에게 물어봤는데 다들 괜찮다고 하더라. 그래서 회사에 우리가 행사를 갈 수 있는데 시간을 늦출 수 있냐고 물어봤다. 그렇게 그 와중에 행사를 갔다"고 설명했다.

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솔라는 "그런 식으로 3명은 F고 나는 T라 로봇처럼 느껴지나 보다"고 덧붙였다.

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당시 상황에 대해 다른 멤버들은 공포 그 자체였다고 회상했다. 문별은 "난 내가 죽은 줄 알았다. 천국에 와 있는 줄 알았다. 차가 가드레일을 박으면서 창문에 머리를 박고 에어백이 터졌는데 머리가 낀 거다. 시야에 멤버들이 없었다. 내가 죽었구나 싶었다"고 말했다.

휘인 역시 "난장판이었다"고 당시를 떠올렸고, 화사는 "살짝 공포스러웠던 게 문별 언니가 목을 못 움직이는 거다"고 덧붙이며 아찔했던 상황을 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com